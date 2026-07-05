El duelo del futuro llega al Tour: Del Toro le 'roba' el maillot blanco a Ayuso con Seixas al acecho

El pulso entre Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard por el maillot amarillo, prenda que posee el danés tras la disputa de las dos primeras etapas, acapara todos los focos en la presente edición del Tour de Francia. Sin embargo, la carrera más grande del mundo tiene espacio para muchas otras batallas, y una de ellas la están protagonizando los llamados a tomar el testigo de los jerarcas del pelotón: Juan Ayuso, Isaac del Toro y Paul Seixas.

Los tres ciclistas apuntan a rivalizar no solo por el maillot blanco que acredita al mejor joven del Tour de Francia, también por las primeras posiciones de la general y quién sabe si por un lugar en el podio de París. Ayuso y Seixas llegaron a Barcelona con dos de los equipos más potentes del pelotón trabajando por y para ellos, el Lidl-Trek y el Decathlon CMA CGM. El objetivo de Del Toro, en cambio, es remar para que Tadej Pogacar consiga su quinta victoria en el Tour.

El primer golpe en el duelo del futuro lo asestó Juan Ayuso, que de momento está cumpliendo con las grandes expectativas de cara a la presente edición del Tour de Francia. El 'Gallo' y el Lidl-Trek cuajaron una gran contrarreloj por equipos en el 'Grand Départ' consiguiendo marcar el cuarto de mejor tiempo a pesar de perder a una pieza clave como Mattias Skjelmose por el camino.

Ayuso, con el maillot blanco del Tour de Francia / Europa Press

La victoria en la 'crono' otorgó a Ayuso el primer maillot blanco de la presente edición del Tour, pero este no tardó en cambiar de manos. El agraciado fue Del Toro, que aprovechó la generosidad de Pogacar sobre la línea de meta para apuntarse la victoria en la segunda etapa del Tour y pasar a ser el nuevo líder en la clasificación de jóvenes. Puede parecer más discreto el papel de Seixas, pero la gran esperanza del ciclismo galo mostró carácter de campeón al reengancharse al grupo de favoritos a pesar de los percances sufridos antes de entrar en Barcelona.

Isaac del Toro y Tadej Pogacar celebran el triunfo del mexicano en la etapa 2 del Tour de Francia / Alejandro Garcia

Carrera por el blanco con un ojo en la general

Del Toro, Ayuso y Seixas ya han demostrado en estos primeros compases del Tour que la etiqueta de promesa les queda muy pequeña. Más allá de ocupar las primeras posiciones del maillot blanco y conformar un podio del que no parece que vayan a bajarse, se produce la peculiaridad de que también ocupan la 4ª, 5ª y 6ª posición de la general, sólo por detrás de las tres estrellas del pelotón.

Los caminos de los tres potenciales herederos del ciclismo se han cruzado en varias ocasiones a lo largo de la temporada, pero nunca en un escenario tan grande como el Tour. El tablero de juego cambia enormemente cuando se trata de competir en la 'Grande Boucle', pero en estos últimos meses todos ellos han tenido la oportunidad de calibrarse de cara a la mayor cita de la temporada.

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Paul Seixas, ganador de la Itzulia 2026 / EFE

Juan Ayuso se apuntó el primer tanto en Algarve, carrera en la que se impuso a un Seixas que ya comenzaba a demostrar de lo que era capaz y en la que Del Toro no participó. Seixas se tomó la revancha en la prestigiosa Itzulia, carrera que monopolizó de principio a fin ante los abandonos de sus rivales, mientras que Del Toro reinó en la antigua Dauphiné -tradicional antesala del Tour de Francia- con Ayuso completando el podio y Seixas muy lastrado por su caída. Con tres largas semanas todavía por delante, el duelo del futuro ya ha aterrizado en la mayor carrera del calendario ciclista.