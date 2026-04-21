Cuando el 'dream team' es una familia: el equipo KH7, listo para convertir la Titan Desert en un nuevo desafío personal y deportivo

Ni el equipo de baloncesto de Estados Unidos que compitió en los Juegos de Barcelona ni el Barça de Johan Cruyff transmitían una imagen así: ambos eran equipos de ensueño, rebosantes de talento; tanto talento, de hecho, que muchas veces los egos carcomían el espíritu colectivo.

Nunca fue tarea sencilla juntar talento y mantener al equipo unido como una piña, pero a veces el deporte ofrece ejemplos reconfortantes: sucede con el equipo que KH7 ha formado para competir nuevamente en la Skodan Titan Desert que arranca en Marruecos el próximo 26 de abril.

No es descabellado calificar de 'dream team' el equipo que se presentó este martes en el restaurante barcelonés de los hermanos Torres, Sergio y Javier, integrantes del equipo. Ambos repetirán experiencia en la Titan a lomos de una 'ebike'.

"¡Que conste que el año pasado fuimos los primeros!", resaltó Javier, consciente de que por el momento, la categoría de bicicleta eléctrica es no competitiva en la carrera de mountain bike de Marruecos, una de las más duras del mundo en su categoría.

El listón de 2025, por todo lo alto

Convertido en un clásico de la prueba, el KH7 afronta una nueva Titan con el listón altísimo: el año pasado, el equipo ganó en categoría absoluta masculina (Andrei Amador), en absoluta femenina (Pilar Fernández) y en dúo mixto, con Ramona Gabriel y Toni Moreno.

"Llevamos el equipo más numeroso de nuestra historia", destacó Melcior Mauri, director deportivo y capitán del equipo, tutor de la mayoría de sus compañeros y guía de los novatos.

Mauri, ganador de la Vuelta a España en 1991 y de la Titan en 2007, mantiene una figura impecable a sus 60 años recién cumplidos. "Viajamos con grandes objetivos deportivos, pero lo más importante es que la familia va creciendo", insistió.

El factor humano, imprescindible

Es un concepto repetido con frecuencia en el seno del equipo: la familia. El gran artífice del equipo, Josep Maria Lloreda, CEO de KH7, se emociona al recordar cómo, por ejemplo, el año pasado, el equipo acogió al equipo del Instituto Guttmann de Barcelona que asumieron un reto casi imposible, acabar la Titan a pesar de su discapacidad.

"Todo lo que hacemos tiene un componente humano: eso es lo más importante para mí. Obviamente afrontamos retos deportivos, y estamos encantados de hacerlo, pero todo se resume en el componente humano, tanto en el Dakar como en la Titan Desert: yo disfruto mucho con ellos, y podemos decir con orgullo que esto es como una familia", añade Lloreda, máximo exponente de una empresa que lleva vinculada al mundo del deporte más de 28 años y cuyo nombre remite a la fórmula química que el padre de Lloreda encontró para sentar las bases de la compañía, que vende productos de limpieza en 18 países.

'Castro' parte como favorito

El equipo aspira nuevamente a llevarse los grandes trofeos de la Titan: este año no podrá estar Andrei Amador, ex de Movistar, que se recupera de una operación del corazón. A cambio, KH7 ha fichado a Jonathan Castroviejo, ciclista profesional de INEOS hasta hace apenas unos meses y como tal, gran favorito a llevarse la victoria, con permiso de otros ex profesionales como Luis Ángel Maté o Dani Moreno, también miembros del equipo.

El equipo tiene también una vertiente más mediática, aunque lo más apropiado sería llamarla gastronómica: además de los hermanos Torres, repite participación Lluc Crusellas, el mejor pastelero del mundo, y Paco Roncero, cocinero multipremiado que encadenará la maratón de Boston con la Titan.

Los hermanos Torres, además, lanzaron un reto a sus compañeros de equipo: "este año, os vamos a hacer currar; os vamos a obligar a participar en una competición paralela".

Ante la intriga de los presentes, no tardó en trascender el reto: durante la etapa maratón, en la que los participantes duermen en tiendas de campaña y sin asistencia, los hermanos Torres y sus compañeros de equipo llevarán a cabo un concurso de paellas en pleno desierto. "Tan exigente o más que la Titan", según ambos.