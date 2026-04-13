El drama de Van der Poel en la París-Roubaix: "Sabía que mi carrera había terminado"

Mathieu van der Poel estaba llamado a ser uno de los grandes protaginistas de la París-Roubaix 2026. El belga, clasicómano por excelencia, afrontaba la presente edición del 'Infierno del Norte' como gran favorito por encima de Tadej Pogacar al haber conquistado la prueba en las tres ediciones anteriores, pero quedó excluído de la apretada carrera por la victoria mucho antes de lo esperado.

El del Alpecin había sido uno de los grandes dominadores de la carrera durante, pero todo se torció en la entrada al temible bosque de Arenberg. El legendario sector, uno de los más desafiantes del calendario ciclista, sepultó cualquier opción de que Van der Poel volviese a erigirse como campeón, ya que fue el escenario de un cúmulo de infortunios que terminaron pesando demasiado en el resultado final.

El desencadenante del dramático desenlace fue un incidente mecánico. Van der Poel se vio obligado a bajarse de la bicicleta cuando estaba inmerso en la pelea por las primeras posiciones por culpa de un doble pinchazo. Su compañero de equipo Jasper Philipsen no dudó en cederle la bicicleta, pero el neerlandés apenas pudo dar unas pocas pedaladas antes de volver a bajarse y dejar que su compañero intentase reincorporarse.

La escena en un principio fue achacada al diferente tamaño de ambos corredores, pero el propio Van der Poel señaló que las responsables de que no pudiese pedalear con la bicicleta de Philipsen fueron las calas de sus pedales, de un prototipo que no debería haber sido probado en una carrera de tal magnitud.

"Sabía que corríamos con pedales distintos. Intenté subirme a su bici, pero no podía. Lo normal es que no hubiese usado tampoco la bici de Jasper, pero él tampoco se sentía bien. He intentado salir de Arenberg con esa bici pero era imposible. No me fue de mucha utilidad", confesó Van der Poel tras su paso por meta.

Van der Poel, en la París Roubaix 2026 / EFE

Van der Poel pudo reincorporarse a la carrera después de cambiar la rueda de su bicicleta, pero lo hizo sabiendo que ya no podría dar caza a Pogacar y a Van Aert, que terminaría coronándose como nuevo campeón. "Tibor me prestó también una rueda, pero sabía que mi carrera se había terminado ahí", admitió el neerlandés.

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A pesar de este cúmulo de infortunios, Van der Poel realizó un esfuerzo titánico para terminar peleando por entrar en el podio. El ocho veces campeón del mundo en ciclocross está hecho de otra pasta, y prueba de ello es la cuarta posición en la que finalizó su andadura en una edición de la París-Roubaix que terminó siendo un infierno para él.