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CICLISMO

Dónde ver la Volta a Catalunya 2026 gratis y en abierto por TV, online y en directo

Estos son todos los canales y plataformas disponibles para ver los las 7 etapas de la Volta a Catalunya 2026 y las opciones en abierto

Etapa 1 de la Volta a Catalunya 2026: recorrido, perfil y a qué hora empieza

La Volta Ciclista a Catalunya 2026 arranca este lunes 23 de marzo desde Sant Feliu de Guíxols

La Volta Ciclista a Catalunya 2026 arranca este lunes 23 de marzo desde Sant Feliu de Guíxols / Volta Catalunya

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

La Volta Ciclista a Catalunya ha dado el pistoletazo de salida a su 105ª edición este lunes 23 de marzo en Sant Feliu de Guíxols. La localidad del Baix Empordà dará paso a las siete etapas que componen la ronda catalana, a la que Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel llegan como grandes favoritos para tomar el relevo de Primoz Roglic en el trono de la carrera.

Desde Sant Feliu de Guíxols hasta los Montjuïc, el pelotón deberá enfrentarse a un recorrido total de 1.081,1 kilómetros y más de 20.000 metros de desnivel a lo largo de la próxima semana. La presente edición de la Volta servirá como campo de pruebas para el Tour de Francia 2026, cuyas tres primeras etapas transcurren en carreteras catalanas.

Las 7 etapas que dan forma a la Volta Ciclista a Catalunya 2026 alternan jornadas llanas con perfiles de alta montaña, destacando tres finales en alto y la presencia de colosos como el Vallter, el Coll del Pal o el Pradell.

Desvelado el recorrido de La Volta a Catalunya 2026

El recorrido de La Volta a Catalunya 2026 / MARC CREUS

¿Dónde ver la Volta a Catalunya gratis por TV y en directo?

En España, la presente edición de la Volta a Catalunya se podrá ver en abierto por TV y online a través de Teledeporte y RTVE. En Catalunya, los canales autonómicos TV3 y Esport 3 también ofrecen la retransmisión de la competición.

Otra opción alternativa para seguir la Volta Catalunya 2026 son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de cobertura ciclista.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las siete etapas que dan forma a la ronda catalana con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.

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