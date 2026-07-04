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Dónde ver el Tour de Francia 2026 gratis y en abierto por TV, online y en directo en España

Consulta todos los canales y plataformas disponibles y las opciones gratis y en abierto para ver los las 21 etapas del Tour de Francia desde España

El Tour de Francia 2026 abre el telón este sábado 4 de julio desde Barcelona

El Tour de Francia 2026 abre el telón este sábado 4 de julio desde Barcelona / EFE

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Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

El Tour de Francia dará el pistoletazo de salida a su 113ª edición hoy sábado 4 de julio a las 17:05 horas (CEST), momento en el que tendrá lugar el 'Grand Depart' desde Barcelona. La contrarreloj por equipos de la Ciudad Condal, que promete marcar las primeras diferencias en la general, dará paso a las tradicionales 21 etapas que conforman la 'Grande Boucle', con los Campos Elíseos como broche de oro.

Desde Barcelona hasta París, el pelotón deberá enfrentarse a un recorrido total de 3.338 kilómetros y 54.450 metros de desnivel positivo a lo largo de las tres próximas semanas. Tadej Pogacar vuelve a presentarse como el gran rival a batir, pero este año Vingegaard y en un segundo escalón Seixas y Evenepoel prometen brindarle una competencia feroz.

Las 21 etapas del Tour de Francia 2026 presentan perfiles de todo tipo, con 7 etapas llanas, 4 de media montaña, 8 de montaña y 2 contrarrelojes, una por equipos y otra individual. Más allá del 'Grand Départ' de Barcelona y las etapas catalanas, el grueso de los focos volverán a ser acaparados por las ascensiones a colosos de la talla del Tourmalet, el Galibier o el Alpe d'Huez, que regresa después de tres años de ausencia con una doble ascensión que promete decidir la general.

Pogacar, peleando con Vingegaard en el Alpe d'Huez

Pogacar, peleando con Vingegaard en el Alpe d'Huez / -

¿Dónde ver el Tour de Francia 2026 gratis por TV y en directo?

En España, cada una de las 21 etapas que componen el Tour de Francia 2026 se podrán ver gratis en abierto a través de los diferentes canales de RTVE.

En Catalunya, las tres primeras etapas de la presente edición del Tour de Francia se podrán ver por TV a través de TV3 y online en 3 Cat.

Otra opción alternativa para seguir la 'Grande Boucle' online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

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