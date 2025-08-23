Dónde ver todas las etapas de la Vuelta a España 2025 gratis por TV, online y en directo

La Vuelta a España abre el telón de su 90ª edición este sábado 23 de agosto a las 12:55 horas (CET), momento en el que tendrá lugar el pistoletazo de salida desde Turín para dar paso a la primera de las 21 etapas que conforman la tercera 'Grande' del calendario ciclista. Te contamos dónde ver todas las etapas la competición gratis y en abierto por TV, en directo y online en España.

Desde Turín hasta Madrid, el pelotón deberá enfrentarse a un recorrido total de 3.151 kilómetros a lo largo de las tres próximas semanas. La presente edición de La Vuelta llevará a los ciclistas por las carreteras de Italia, Francia, Andorra y España.

A pesar del claro protagonismo de la montaña, la configuración de la presente edición de La Vuelta ofrece perfiles de todo tipo, con cinco etapas llanas, siete de media montaña, seis de montaña, una ondulada y dos contrarrelojes, una por equipos y otra individual. Además, un número significativo de llegadas tendrán lugar en alto, lo que dibuja un escenario ideal para los escaladores.

¿Dónde ver gratis todas las etapas de La Vuelta a España 2025?

En España, cada una de las 21 etapas que componen la Vuelta a España 2025 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE (La 1, La 2, Teledeporte y RTVE Play).

Otra opción alternativa para seguir La Vuelta online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas de la Vuelta a España 2025 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.