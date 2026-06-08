El doloroso mes de Anna van der Breggen

La vida puede ser muy injusta. Te lo puedes trabajar mucho y merecértelo, pero que te lo arrebaten en el último momento. En el deporte, el ciclismo en concreto, muchos factores entran en juego. Y con Anna van der Breggen ha sido muy cruel en el último mes. En 28 días, se le ha escapado de las manos La Vuelta a España Femenina y el Giro de Italia Women cuando ambos trofeos ya llevaban sus iniciales.

Anna van der Breggen ha acariciado dos Grandes Vueltas y ambas se le han escapado en la última etapa. Es complicado decir cuál fue más dolorosa, pues cada una tuvo sus diferentes circunstancias. A sus 36 años, podía ampliar su deslumbrante palmarés, asaltar su primera general tras su regreso en 2025 y estrenar el casillero de la gran ronda española, pero, en cambio, dio todo un ejemplo de resiliencia y clase encima de la bicicleta.

La juventud destronó a van der Breggen en La Vuelta

Anna van der Breggen se presentó en La Vuelta Femenina como principal candidata a llevarse la primera Gran Vuelta del año. No obstante, en España había una pequeña gran ilusión con la catalana Paula Blasi. Tras realizar un excelente tríptico de las Ardenas (1ª en Amstel, 3ª en Flecha Valona y 5ª en Lieja-Bastoña-Lieja), había mucha expectación por ver qué rendimiento podía dar en una carrera por etapas.

Las etapas por tierras gallegas se desarrollaron sin importantes incidencias en clave general, pero todo se desencadenó en 'La tierrina'. En una penúltima etapa marcada por el final en las durísimas rampas de Les Praeres de Nava, la neerlandesa llevó la iniciativa desde los primeros metros de la ascensión y fue soltando a todas sus rivales una a una. Sin acelerones importantes, pero con un ritmo duro y muy marcado. En esa escabechina, Paula Blasi fue la única que pudo aguantar, hasta que se dejó unos metros en el último kilómetro y cedió 8 segundos en favor de van der Breggen.

Al día siguiente, en la última y clave etapa con el reto final del Angliru, la bicampeona mundial hizo aguas en las cuestas más respetadas de España, mientras que Paula Blasi se desenvolvió con brillantez. La de Esplugues de Llobregat cruzó segunda la línea de meta y le sacó 36 segundos a su rival. De este modo, Blasi, a sus 23 años, ganó su primera Gran Vuelta con 24 segundos de ventaja respecto van der Breggen. Las piernas no le dieron para más y El Angliru fue demasiado para ella.

La alumna superó a la maestra en la 'bella' Italia

21 días después del triste desenlace, Anna van der Breggen empezó el Giro de Italia Women. En esta carrera la lista de rivales era más exigente: Demi Vollering, Antonia Niedermaier, Elisa Longo Borghini, Niamh Fisher-Black, Isabell Holmgren o Marlen Reusser.

En la etapa 4, se sacó de la chistera una súper 'crono' escalada, sacando poco más de un minuto a Marlen Reusser y Demi Vollering. Se colocó líder de la carrera con solidez. Al día siguiente, tuvo un duelo interesantísimo con Vollering y Niedermaier y cruzaron la línea de meta juntas en cabeza. Tras unos días de transición, la penúltima etapa en el Colle delle Finestre pusó a todo el mundo firme y las rivales de la líder le buscaron las cosquillas en el desafiante 'sterrato' de la Finestre. No obstante, van der Breggen no se achantó y pudo mantener el liderato sin problemas.

Pero pagó el desgaste del día anterior en la jornada final. No era la etapa reina, pero era un recorrido conscientemente diseñado para sacar a relucir las debilidades de quien fuera más justa de fuerzas que su rival. Y así se vio con la 4 veces vencedora del Giro de Italia. Con una Antonia Nedermaier al ataque durante todo el día y llevando al límite a Vollering y van der Breggen, la alumna -Vollering- atacó a la maestra -van der Breggen- en la ascensión a Colletta di Brondello y se le fue. Ahí terminó el Giro de Italia para la neerlandesa y no hubo quinto trofeo 'Senza Fine'. Pese a contar con la ayuda de su compatriota Femke de Vries, cedió 2:23 en meta por alegría de Vollering. A diferencia de La Vuelta, el motivo principal no fue el recorrido: sus rivales la llevaron al límite y explotó.

Una pausa en medio del éxito

Al finalizar la temporada 2021, Anna van der Breggen decidió colgar la bicicleta a los 31 años. Por rendimiento no fue, porque ese año logró 10 victorias. No se alejó del ciclismo, pues decidió pasar de la bicicleta al coche de equipo y empezó a ejercer como directora deportiva en el equipo SD Worx. Ejerció como tal hasta 2024, y fue en ese periodo cuando dirigió a Demi Vollering.

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Por sorpresa del público ciclista, Anna van der Breggen volvió a la competición en 2025 firmando por 2 años. La 7 veces ganadora de la Flecha Valona sintió una motivación renovada tras superar el agotamiento físico y mental que la llevo a retirarse en 2021. Además, la salida del equipo de Demi Vollering hacia el FDJ United-Suez también influyó ante la necesidad de una opción para las generales.