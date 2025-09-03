El director técnico de La Vuelta se pone duro: "El equipo Israel tiene que darse cuenta de que no facilita la seguridad del resto"

Ha sido el peor día de La Vuelta en cuanto a las protestas en contra de la presencia del equipo Israel - Premier Tech y en el que el nerviosismo ha estado más presente que en ninguna de las 11 etapas disputadas hasta la fecha. Y aún quedan diez. Se esperaban importantes reivindicaciones en la etapa de hoy con inicio y final en Bilbao, pero seguro que ni la propia organización se esperaba tener que llegar al punto de no cruzar la línea de meta y neutralizar la jornada a 3 kilómetros para el final. Ha sucedido y el director técnico de la carrera, Kiko García, ha explicado en la 'SER' la circunstancia actual y cómo se está gestionando una situación en la que el principal señalado es el equipo Israel. "Tiene que darse cuenta de que no facilita la seguridad del resto", ha declarado, avisando que "llegado este momento ya nos preocupa la protección de todos".

En primer lugar, ha valorado el final de etapa -lo más reciente- y ha compartido que los equipos "lo han agradecido y han entendido que era la mejor decisión". "Había que encontrar un equilibrio entre la seguridad y no perjudicar a los miles de aficionados que disfrutaban de la etapa en los puertos. Cuando hemos visto el primer paso por meta, lo que ocurría, y que la situación era incontrolable, decidimos utilizar el arco de seguridad de tres kilómetros a meta para tomar tiempos y no eliminar ninguna parte de la etapa, solo cancelar la propia línea de meta, que no habría cambiado nada", ha explicado García.

La presencia del Israel - Premier Tech no depende de La Vuelta

Asimismo, ha despejado las dudas sobre la presencia del equipo israelí en La Vuelta y por qué no le han echado. "No podemos tomar ninguna decisión porque el reglamento nos obliga a que el equipo esté corriendo. Cualquier decisión en ese sentido nos puede llevar a perder la carrera en el calendario", ha indicado el director técnico, que ha señalado claramente cuál puede ser la solución: "Nosotros les hemos transmitido nuestro sentir. Es momento de tomar una decisión. Entre todos hay que buscar una solución, que para mí… solo hay una ahora mismo: que el propio equipo de Israel se diera cuenta que estando aquí no facilita la seguridad de todos los demás. Pero nosotros no podemos tomar esa decisión, la tienen que tomar ellos".

El Israel está teniendo "un equipo especial de protección: en carrera, para bajar de las etapas…", pero llegado este punto, la preocupación por la integridad física de los ciclistas ya se extiende a todo el pelotón. "Está en riesgo incluso la vida de muchos deportistas que al final están aquí haciendo su trabajo. Cuidado", ha explicado el organizador. Por otra parte, García ha compartido que respeta las protestas, pero no pueden traspasar ciertos límites: "Yo entiendo las protestas, son comprensibles y a título personal creo que deben estar. Pero deben estar sin traspasar la línea de la violencia. De ser así, entramos en algo que puede ser mucho peor".

Es el momento de tomar una decisión

Finalmente, ha lanzado una reflexión muy importante y que debe hacerse de cara a la última semana y media de carrera. "Ahora mismo hay que poner todo en la balanza y hay que valorar si podemos poner en riesgo una carrera como La Vuelta a España, una de las tres grandes vueltas, o si seguimos protegiendo a un equipo que pone en riesgo todo lo demás", ha zanjado.