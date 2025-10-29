El director deportivo del Lidl-Trek anuncia el fin de la 'guerra' entre Ayuso y Skjelmose: "Fue algo poco inteligente"

El inicio de temporada del Lidl-Trek será menos agitado de lo que prometía. Así lo ha confirmado Kim Andersen, director deportivo del equipo, que en declaraciones para el medio danés Feltet ha asegurado que el encontronazo entre Mattias Skjelmose y Juan Ayuso forma parte del pasado.

La polémica comenzó poco del anuncio del fichaje de Juan Ayuso, y fue iniciada por el propio Skjelmose. El hasta entonces líder del equipo, que termina contrato en 2026 y cuyo futuro a día de hoy es incierto, manifestó públicamente su descontento tras el reclutamiento del alicantino. “Me han dicho durante años que construirían el equipo alrededor de mí y que traerían gregarios. No creo que Ayuso venga con ese rol. Si ya tuvo problemas ayudando a Pogacar, no sé si querrá ayudarme a mí”.

La réplica por parte de Juan Ayuso no se hizo esperar, aunque el ex del UAE Team optó por una postura menos beligerante. "Entiendo parte de su reacción, porque cuando el equipo dice que eres el líder, entiendo cierta frustración", respondió antes de añadir un matiz a la idea de Skjelmose de liderar en solitario el proyecto del Lidl-Trek.

Skjelmose, uno de los pocos ciclistas que se ha impuesto ante Pogacar en la presente temporada / Marcel van Hoorn

"UAE, Visma y Red Bull tienen muchos corredores para la clasificación general, no se puede ser un equipo puntero con un sólo corredor como líder. Creo que es una progresión natural para un equipo como Lidl-Trek, que está invirtiendo mucho y tiene un proyecto muy ambicioso", sentenció un Ayuso que no ha cambiado de equipo para seguir manteniendo un papel secundario.

La decisión del Lidl-Trek de juntar a dos 'gallos' en el mismo gallinero propició que saltasen chispas pero, en palabras de Andersen, estas rencillas quedaron atrás en la última concentración del equipo. Si bien es cierto que el director deportivo admite que "Lo ocurrido (entre Ayuso y Skjelmose) no fue lo ideal" porque "se mezclaron declaraciones, hubo traducciones imprecisas y todo derivó en algo poco inteligente", esta disputa "forma parte del pasado y es positivo que se haya aclarado".

Respecto a la relación entre Ayuso y Skjelmose, Andersen aclaró que “No hay ningún problema entre ellos. No se conocían y hasta ahora eran rivales. Pero así funciona el deporte: un día compites contra alguien y al siguiente compartes maillot. Lo importante es adaptarse, y estoy seguro de que será una relación fructífera”.