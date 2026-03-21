¿Cuánto dinero gana Pogacar como campeón de la Milán-San Remo 2026?

La Milán-San Remo, primer monumento del año en el calendario ciclista, tiene nuevo campeón. Tadej Pogacar se ha erigido como campeón en la 117ª edición de 'La Classicissima' después de imponerse ante Tom Pidcock en la trepidante llegada a la meta en San Remo.

Más allá del prestigio deportivo que otorga conquistar uno de los cinco monumentos de la temporada ciclista, la victoria de Pogacar en la Milán-San Remo 2025 también se traduce en un considerable premio económico.

La Milán-San Remo, como el resto de monumentos, está considerado por la UCI como una carrera del grupo 1. A nivel económico, esto comporta que cuenta con una bolsa de 50.000 euros a repartir entre los primeros clasificados.

La mayor parte del pastel se la queda Pogacar que se embolsa un total de 20.000 euros por conquistar la Milán-San Remo 2025.

La cantidad se reduce a la mitad para Pidcock, que se embolsa 10.000 euros por quedar en la segunda posición, y un cuarto para Van Aert, que se lleva 5.000 euros por su meritoria tercera posición.

Nos bajamos del podio y la recompensa se reduce considerablemente. El cuarto mejor corredor de la tarde se embolsa un total de 2.5000 euros, el quinto 2.000 euros, el sexto y el séptimo 1.500 euros, y el octavo y el noveno 1.000 euros.

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Una vez alcanzado este corte, la recompensa será de 500 euros para los corredores que terminen entre la 10ª y la 20ª posición, independientemente de su clasificación final.