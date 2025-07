Diez ciclistas españoles participarán en el Tour de Francia

Pasan los días y el inicio tan esperado del Tour cada vez está más cerca. Es por ello que ya se conocen las alineaciones definitivas de todos los equipos y, así, los ciclistas españoles que desde el próximo sábado darán golpe de pedal por tierras francesas. 10 corredores de nuestro país son los privilegiados de poder disputar la carrera más importante del mundo. Asimismo, con objetivos ambiciosos. Unos, por la clasificación general; y otros, por victorias de etapa. La presencia es notable, aunque hay bajas muy importantes y es el año con menos participación española de los últimos años (14 en 2024 y 2023).

Los 10 ciclistas españoles del Tour de Francia 2025 Movistar Team: Enric Mas, Pablo Castrillo, Iván Romeo e Iván García Cortina. Cofidis: Ion Izagirre y Alex Aranburu. Arkéa - B&B Hotels: Raúl García Pierna y Cristián Rodríguez. UAE Team Emirates - XRG: Marc Soler. INEOS Grenadiers: Carlos Rodríguez.

Los ciclistas españoles quieren volver a levantar los brazos en el Tour de Francia tras la edición en blanco de 2024. Y eso que el Tour de 2023 fue muy victorioso con hasta 3 triunfos de etapa, por parte de Carlos Rodríguez, Ion Izagirre y Pello Bilbao. El año pasado hubo mucha presencia en las fugas, aunque nunca se llegó a buen puerto. Este año todo hace indicar que las intenciones de la mayoría de corredores son las mismas, pero habrá que esperar a ver las sensaciones 'in situ'. Igualmente, hay ciclistas con buenas piernas y con experiencias positivas ocupando la función de 'cazaetapas', como Pablo Castrillo, Iván Romeo, Ion Izagirre o Alex Aranburu, principalmente.

Enric Mas y Carlos Rodríguez, a por la general

Los únicos dos ciclistas que van al Tour con el principal objetivo de luchar por el top-10 de la clasificación general son Enric Mas (Movistar Team) y Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers). Mas se encuentra en un buen estado de forma (2 podios en carreras de una semana) y se puede ser optimista con verle en una buena posición tras las decepciones de los últimos años: 19º (2024), abandono en la etapa 1 (2023) y abandono en la etapa 19 (2022).

Rodríguez, por su parte, ha tenido una primera mitad de la temporada algo más discreta: 6º en Volta a la Comunitat Valenciana y Tour de Romandía, 9º en Dauphiné y abandono en UAE Tour. Sin embargo, los últimos resultados en el Tour de Francia son mucho mejores que los del balear: 7º (2024) y 5º (2023). Si la primera opción de la clasificación general no funciona, ambos corredores están abiertos a salir a ganar etapas metiéndose en fugas.

La ausencias españolas más destacadas: Juan Ayuso, Mikel Landa, Pello Bilbao, Oier Lazkano...

Al igual que cada año, hay ciclistas que, muy a su pesar, no podrán participar en el Tour. Sin embargo, este 2025 nuestro ciclismo ha perdido representación muy importante debido a las lesiones, otros calendarios o bajos rendimientos. El primer nombre que nos viene a la cabeza es Juan Ayuso. El ciclista del UAE no estará con Tadej Pogacar tras la mala experiencia del año pasado y su bajo rendimiento en el Giro de Italia del pasado mes de mayo. Es por ello que la dirección deportiva del equipo árabe ha optado por darle un calendario de segundo nivel. Otra baja muy importante es la de Mikel Landa. Remco Evenepoel no podrá contar con su mejor gregario tras el aparatoso accidente que sufrió en la primera etapa del Giro, que le ocasionó una fractura vertebral. Es duda para la Vuelta a España.

Ayuso y Landa son las dos ausencias más importantes / EFE

Otra cuestión es la situación de Pello Bilbao. El ciclista vasco lleva otro calendario; disputó el Giro de Italia y parece que también participará en la Vuelta a España. El año pasado sí estuvo en la ronda gala, pero sus objetivos ahora son otros. Por último, el apartado de los bajos rendimientos o malas sensaciones. El gran nombre es Oier Lazkano. Tras cambiar Movistar Team por Red Bull-Bora-Hansgrohe, no ha tenido una buena adaptación y sus actuaciones hasta día de hoy han sido muy pobres. Cabe recordar que hace un año tuvo mucha participación en las fugas y estuvo cerca de ganar la etapa 18. Otro caso es Javi Romo. El ciclista del Movistar iba a participar en el Tour, pero las malas sensaciones que tuvo en Tour de Suiza y en los Nacionales le han echado para atrás.