Díaz Ayuso asegura que Sánchez está "lanzando fuego" contra los ciclistas para "dividir"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este domingo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está "lanzando fuego" contra los ciclistas de la Vuelta y ha remarcado que "no hay derecho a utilizar el deporte para dividir".

En la localidad de Alalpardo, en la salida de la última etapa de La Vuelta, Ayuso ha hecho referencia a las palabras de esta mañana de Sánchez, quien ha apuntado a España como "ejemplo y orgullo ante una comunidad internacional" que ve cómo el país "da un paso al frente en la defensa de los derechos humanos" y en la condena a la "barbarie" en Gaza.

"Un presidente tiene que llamar a la convivencia y al entendimiento", ha defendido Díaz Ayuso, quien ha incidido en que no puede utilizar "esta situación" -en referencia al conflicto Israel-Palestina- para "cambiar el mensaje de las tertulias y en la opinión pública".

"Cómo pasar pantalla a lo que uno le interesa y, mientras tanto, dejar el deporte por los suelos", ha criticado la presidenta madrileña.

Además también ha cuestionado al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, y le ha acusado de "jalear" las protestas cuando lo que tiene que hacer es "intentar que no pase nada" y "preservar la convivencia".