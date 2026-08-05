El día que Tadej Pogacar dio el 'susto' en la Vuelta a España

Tadej Pogacar es un talento irrepetible. Desde sus inicios en el WorldTour, demostró que estaba hecho de otra pasta, que sus piernas no estaban hechas para pasar sin pena ni gloria. Llegó la Vuelta a España 2019, en su primera temporada con el UAE Team Emirates, y dio un gran golpe encima de la mesa: tres victorias de etapa y un tercer puesto final. Incluso, hizo temblar las piernas de los grandes favoritos y no se quedó muy lejos de llevarse la general.

Debut en el WorldTour

Era un joven esloveno de 20 años -cumplía veintiuno el 21 de septiembre- que debutaba ante los focos de una gran vuelta. Disputaba su octava carrera de categoría WorldTour tras Tour Down Under, Cadel Evans Great Ocean Road Race, Strade Bianche, Itzulia, Flecha Valona, Lieja - Bastoña - Lieja y Tour de California.

En su primera temporada en la máxima categoría del ciclismo mundial, antes de empezar la Vuelta, ya había conseguido dos triunfos de etapa (Volta a Algarve y Tour de California), una clasificación general (Tour de California) y cuatro clasificaciones de mejor joven (Volta a Algarve, Itzulia, Tour de California y Tour de Slovenia) además de proclamarse campeón de contrarreloj de Eslovenia.

Aspiraciones diferentes

El esloveno se presentó en la Vuelta a España con un equipo UAE que para nada era lo que es en la actualidad. Tanto él como Fabio Aru, vencedor de la Vuelta en 2015, fueron como hombres fuertes para la montaña e intentar hacer la general, pero el italiano no pudo tomar la salida en la etapa 13.

No obstante, el punto fuerte del equipo de Oriente Medio eran los sprinters. Con la pareja colombiana formada por Fernando Gaviria, en el punto álgido de su carrera, y Juan Sebastián Molano, como lanzador, el UAE confiaba en sumar muchos triunfos parciales, pero el mejor resultado finalmente fue un tercer puesto de Gaviria en la etapa 4.

Triple victoria

Quien sorprendió fue Tadej Pogacar, que superó las expectativas por completo. Con tres victorias, fue el corredor más victorioso de aquella edición. La primera llegó en Andorra, en una etapa típica en el país vecino: corta pero muy intensa, con 3.300 metros de desnivel positivo en menos de 100 km. Fue un gran triunfo en alta montaña, aprovechando las dudas del equipo Movistar entre ir a por el liderato o la victoria.

Consiguió el segundo triunfo en el Monumento Vaca Pasiega, en otra etapa con final en alto y 4.179 metros de desnivel, donde fue el único capaz de mantener el ritmo del líder Primoz Roglic. Finalmente, su compatriota fue generoso y le cedió la victoria en la línea de meta. Gracias a aquella victoria, el esloveno entró en el podio por primera vez superando a Nairo Quintana y Miguel Ángel López.

Levantó los brazos por tercera y última vez el penúltimo día, en la etapa reina de aquella edición. En una jornada con muchos movimientos y muchos intereses en la carrera, 'Pogi' se atrevió a lanzar su ataque definitivo en la ascensión al penúltimo puerto de la etapa, el puerto de Peña Negra, a unos 40 km de meta.

Los favoritos, contra las cuerdas

Nadie lo siguió, mientras el resto de favoritos estaban más pendientes de soltar a Roglic o de no perder su rueda. Estas dudas continuas le dieron alas a un Tadej Pogacar que voló hasta la línea de meta, superando uno a uno a los fugados que se iba encontrando y llegando a poner contra las cuerdas a los integrantes del podio: Primoz Roglic, Alejandro Valverde y Nairo Quintana.

"Pogacar se destapó en 2019, en la etapa que terminamos en la Sierra de Gredos, que se fue, se escapó y casi le gana La Vuelta a Roglic en aquel año, y ahí se descubrió este corredor", recordó el director deportivo de la Vuelta, Fernando Escartín, en una entrevista en este diario en marzo. "Llegó con 3 minutos; hubo un momento que estaba casi líder virtual, lo que pasa es que atrás tiró mucha gente", rememoró en SPORT.

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Como bien contó Escartín, el resto de sus rivales acabaron moviéndose por obligación y la mayoría pudieron mantener sus puestos, aunque finalmente sacó a Quintana del tercer cajón. Terminó a 2:55 del vencedor, Primoz Roglic. Este año, vuelve con otra papeleta. Es el favorito, va a estar en el punto de mira de todo el mundo y seguro que no decepcionará.