CICLISMO
Un detenido y dos investigados por incidentes en Mos (Pontevedra) en el paso de la Vuelta
Se les investiga como presuntos autores de delitos de desórdenes públicos, atentado y resistencia a la autoridad
EFE
La Guardia Civil ha detenido a una persona e investiga a otras dos por los incidentes ocurridos en Mos durante la decimosexta etapa de la Vuelta Ciclista a España. La persona detenida, según ha podido confirmar EFE, es un vecino de la localidad pontevedresa de Arcade, al igual que una de las personas investigadas, mientras que la otra es de la ciudad de Ourense.
A todos ellos se les investiga como presuntos autores de delitos de desórdenes públicos, atentado y resistencia a la autoridad. Estas tres personas participaron en las protestas contra Israel y a favor de Palestina que obligaron a adelantar el final de la etapa 16 de la Vuelta ocho kilómetros. Entonces se produjeron algunos enfrentamientos entre las fuerzas del orden público y algunos de los manifestantes que han derivado en esta detención y investigaciones.
