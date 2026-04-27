Más que desierto y épica: la Titan Desert que ayuda a volver a escuchar

La Titan Desert suele contarse a través de la épica: el calor, la arena, las etapas interminables, la navegación, el cansancio y ese fósil que espera a los ‘finishers’ al final del camino.

Pero la carrera marroquí también tiene otra dimensión, menos visible en la clasificación y mucho más profunda en su impacto humano.

En pleno desierto, allí donde la bicicleta se convierte en una herramienta de resistencia, Aural Centros Auditivos ha vuelto a poner en marcha su iniciativa solidaria “Volver a Oír para Volver a Vivir”, un proyecto que lleva atención auditiva gratuita a personas con escasos recursos en las poblaciones por las que transcurre la prueba.

La acción, integrada en el proyecto Titan Life de RPM Sports, cumple su tercera edición coincidiendo con la Titan Desert, que arrancó el 26 de abril en Boumalne Dades y que llevará a más de 500 participantes a recorrer cerca de 600 kilómetros en seis etapas, con más de 6.000 metros de desnivel acumulado hasta la meta final en Maadid, prevista para el 1 de mayo.

En ese contexto de aventura extrema, el Camión Solidario de Aural avanza también por Marruecos con otro objetivo: revisar, tratar y ayudar a escuchar de nuevo.

Aural, en la Titan Desert / Aural

El proyecto desplaza sobre el terreno conocimiento médico, recursos técnicos y profesionales especializados para realizar revisiones auditivas, tratamientos básicos y donaciones de audífonos. En esta edición, la iniciativa prevé atender a cerca de 200 personas. Desde que se puso en marcha, Aural ha ofrecido servicios de detección y tratamiento a más de 600 personas con pérdida auditiva y ha donado más de 200 audífonos, una ayuda directa para mejorar la autonomía, la comunicación y la calidad de vida de sus beneficiarios.

El equipo desplazado está formado por dos audioprotesistas expertos de Aural, Sara Varela y Alfonso Alonso, y por la doctora Francisca Mallmann, médica otorrinolaringóloga del Instituto IOGI.

Su trabajo se centra en acercar una atención sanitaria difícilmente accesible para muchas comunidades locales y, al mismo tiempo, en lanzar un mensaje de normalización: la pérdida auditiva no debe ser un estigma ni una barrera.

“Ver cómo una persona vuelve a escuchar la voz de un familiar o los sonidos de su entorno después de años de silencio es una experiencia que nos cambia a todos”, destaca Juan Ignacio Martínez, CEO de Aural Centros Auditivos.

Para la compañía, la Titan Desert representa un escaparate especialmente potente porque une esfuerzo, superación y visibilidad. “Esta iniciativa nos recuerda que, con entusiasmo, compromiso y esfuerzo, no solo es posible superar un reto deportivo, sino también transformar la vida de muchas personas”, añade.

Aural también participa deportivamente en la prueba con 37 corredores, entre ellos el exciclista del Movistar Team y embajador de la marca Luis Pasamontes, que durante esta edición está previsto que alcance la condición de Titan Legend, distinción reservada a quienes han superado los 3.500 kilómetros en las Titan World Series.

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Además, por cada integrante del equipo que complete la carrera, la compañía realizará una aportación a un fondo solidario destinado a proyectos benéficos dentro de su política de Responsabilidad Social Corporativa.