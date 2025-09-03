Se descontrolan las reivindicaciones por Palestina en La Vuelta

El conflicto entre Israel y Palestina está alcanzando todos las cuestiones del mundo. El ciclismo y, en concreto, La Vuelta no están siendo menos. A raíz de la participación del equipo Israel - Premier Tech, las manifestaciones en contra de su presencia son continuas etapa tras etapa, pero están alcanzando un punto delicado de llegar a poner en peligro la integridad de los ciclistas. Ayer, en el paso de la carrera por Lumbier en la etapa 10, varios manifestantes invadieron la carretera y cerca estuvo de producirse un gran accidente.

Toda protesta está en su pleno derecho de realizarse, pero no se pueden traspasar unos límites. En una carrera ciclista tan importante como La Vuelta a España, lo más importante son sus protagonistas: los ciclistas. Ellos deben poder ejercer su profesión sin exponerse a un peligro externo, que es lo que ha estado a punto de suceder en la décima etapa de La Vuelta 2025. A su paso por la localidad navarra de Lumbier, el pelotón iba lanzadísimo buscando la fuga del día cuando un grupo de manifestantes con banderas palestinas ha invadido la carretera y los ciclistas han tenido que sacar sus habilidades de esquiva para no tener un gran accidente. La policia presente ha reaccionado como ha podido y no se ha producido una montonera, pero finalmente ha caído el ciclista del Intermarché-Wanty, Simone Petilli.

La última: carrera neutralizada a 3 km de meta

Al día siguiente del accidente en Lumbier, la etapa 11 con inicio y final en Bilbao ha vuelto a verse afectada por las manifestaciones en contra de la participación del equipo Israel - Premier Tech. Primero, se ha producido un corte durante la salida neutralizada, pero finalmente ha podido avanzar. Los sucesos más graves han sucedido en la parte final de la etapa. En primer lugar, en el primer pàso por línea de meta donde había el esprint bonificado, cuando un grupo de manifestantes ha intentado invadir la carretera al paso del pelotón. Esto ha provocado que la organización haya tomado la decisión de neutralizar la etapa a falta de tres kilómetros para la meta, tomar los tiempos en ese punto y que no haya ganador de etapa.

El otro acontecimiento se ha producido en el segundo ascenso al alto del Vivero. Un grupo de manifestantes se ha puesto en medio de la carretera con una pancarta tratando de evitar el paso de los ciclistas, que han tenido que esquivarles.

Protestas diarias

Se trata de una manifestación más en esta Vuelta 2025. En cada etapa se ven decenas y decenas de banderas palestinas, pero la mayoría son protestas pasivas respetando a los ciclistas. Por ejemplo, la ciudad de Zaragoza dio una gran imagen en la llegada, con muchas banderas y un público entregado a la carrera. Dos imágenes que tuvieron bastante impacto mediático fueron en las etapas en territorio catalán. En la contrarreloj por equipos en Figueres, un grupo de manifestantes interrumpió el recorrido del Israel - Premier Tech. Ningún ciclista cayó ni se hizo daño, pero tuvo un importante perjuicio en el resultado deportivo. A tanta velocidad, fue una manifestación un poco peligrosa, pero afortunadamente no sucedió nada.

La otra situación se vivió al día siguiente en Olot. Durante la salida neutralizada, a baja velocidad, un grupo de manifestantes invadió la calle y obligaron a frenar a todo el pelotón. La policia intervino y el pelotón pudo seguir avanzando. En este caso, tuvo menos revuelo porque no había conexión televisiva y se difundió a través de las redes sociales. Cabe esperar muchas reivindicaciones hasta el final de La Vuelta, pero es importante que no afecten negativamente al transcurso de la carrera.