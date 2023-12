Van der Poel: "Me sentí bien y me divertí"

El neerlandés Mathieu van der Poel señaló tras su segundo triunfo consecutivo de la temporada de ciclocrós que sus sensaciones fueron muy buenas y destacó que se divirtió sobre el circuito de arena del 'Exact Cross' de Mol (Bélgica), donde fulminó a su rival directo, el belga Wout Van Aert.

"Me sentí muy bien, especialmente en la arena. No cometí demasiados errores, que es lo más importante en esta superficie. Me divertí y me sentí muy fuerte", dijo el quíntuple campeón del mundo de la especialidad y arcoíris también en ruta.

Aunque Van Aert no ofrecíó su mejor versión, Van der Poel se mostró convencido de que el belga "lo pondrá muy difícil en otras carreras y ganará alguna prueba de ciclocrós esta temporada". Van der Poel, intratable, hizo en solitario 7 de las 10 vueltas del recorrido de Mol y aventajó en 1.17 minutos a Van Aert, reflejo de una absoluta superioridad.