Van der Poel se lleva el duelo ante Van Aert y se corona campeón

El neerlandés gana en Hoogerheide y conquista su quinto título de campeón del mundo de ciclocrós El recorrido de la carrera, que no favorecía a nadie, fue diseñado por el excorredor Adrie van der Poel, padre de Mathieu

Mathieu van der Poel logró este domingo en Hoogerheide su quinto título de campeón del mundo de ciclocrós, al batir en un largo esprint final a su gran rival, el belga Wout van Aert.

Tras más de una hora de dura carrera, el título se decidió en la recta final, en la que, como si de una prueba de ruta de tratara, Van der Poel lanzó un ataque ante el que Van Aert apenas pudo hacer nada para evitar la quinta corona del neerlandés ante cerca de 50.000 espectadores que presenciaron un nuevo duelo entre dos corredores que rivalizan desde los ocho años.

Van der Poel, de 28 años y que une este título a los logrados en 2015, 2019, 2020 y 2021, acabó con el mismo tiempo que Van Aert, que perseguía su cuarta corona. Completó el podio otro belga, Eli Iserbyt, a doce segundos del campeón. El recorrido de la carrera, que no favorecía a nadie, fue diseñado por el excorredor Adrie van der Poel, padre de Mathieu.

