Van der Poel anuncia su participación en el Ename Samyn Classic 24 horas antes

Alpecin-Deceuninck, encabezado por su gran estrella Mathieu van der Poel, ha confirmado la presencia del ciclista neerlandés en la Ename Samyn Classic. El equipo ciclista profesional de Bélgica de categoría UCI WorldTeam ha anunciado la participación de Van der Poel a menos de 24 horas de su disputa en Valonia.

Este martes 4 de marzo empieza la 57ª edición de la Ename Samyn Classic, de categoría 1.1, desde las 13 horas podrá verse la prueba femenina mientras que la masculina arrancará a las 14.20 para finalizar a las 17.20 horas. En total, tendremos nueve equipos WorldTeam, pero también otros muchos equipos ProTeam y continentales, con presencia de Euskaltel-Euskadi y de Illes Balears Arabay. La Ename Samyn Classic comenzará en Quaregnon para finalizar en Dour después de 197.5 kilómetros, con cuatro vueltas a un circuito que incluye todo tipo de terreno de máximo nivel de exigencia y con la ascensión a la Cote de la Roquette como principal elemento de atención.

A falta de 1 día para la competición y con la inscripción de Mathieu van der Poel, los hermanos Roodhooft, managers de su equipo, han dado más detalles en el Nieuwsblad acerca de esta decisión a último momento:

"Andar adaptando o ajustando cosas por el camino a veces se ve como falta de profesionalismo, cuando a menudo es lo contrario. Mientras lo que hagas tenga sentido y lo pienses bien, se puede", reclamaba Philip Roodhooft acerca de la inscripición sin preaviso.

Philip Roodhooft ha proseguido explicando el plan previsto que tenía su equipo para su estrella:

"Ha sido una combinación de factores. La idea inicial era que Mathieu se quedase entrenando en España esta semana, pero dan un tiempo horrible para estos días en la zona, entrenando en la Costa Blanca y quedarse allí más tiempo antes de viajar a Tirreno-Adriático"

"Lars Boven se cayó el pasado jueves y no se ha recuperado a tiempo para Le Samyn, lo que nos ha dejado una plaza libre. El propio Mathieu nos ha comentado que quería correr alguna prueba más. Así que, ¿Por qué no?", ha dicho Christoph Roodhooft acerca de la baja de Lars Boven.

Además, Roodhooft ha confirmado nula la posibilidad de ver a Van der Poel en Siena: "Le Samyn te remueve menos el cuerpo. Es una carrera más ligera, con un final más preestablecido. No será difícil para Mathieu estar ahí en el final y probar y divertirse. Ya la ha corrido antes y le gustó".

Roodhooft ha querido concluir su respuesta alegando que `Mathieu no va a tener la misma forma que dentro de tres semanas, pero igualmente llegará bien´: "Él mismo nos ha dicho que puede estar delante. Tiene ganas de correrla y eso nos ha animado a dar este paso"