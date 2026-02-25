Van der Poel adelanta su inicio de temporada en carretera y retará a Van Aert en los adoquines de Omloop Nieuwsblad

Mathieu Van der Poel se prepara para dar el pistoletazo de salida a su temporada en carretera. Después de conquistar su octavo mundial de ciclocross, el neerlandés se tomó unas semanas antes de confirmar su hoja de ruta a lo largo de los próximo meses, adelantando su primera carrera respecto a años anteriores.

Tal como ha confirmado el Alpecin, van der Poel dará el pistoletazo de carrera a su temporada particular con la clásica flamenca Omloop Nieuwsblad, que se disputa este sábado 28 de febrero. El neerlandés se estrenará en esta carrera con el gran objetivo de añadirla a sus imponentes vitrinas.

Por si la posibilidad de celebrar una nueva victoria no fuese aliciente suficiente, la Omloop Nieuwsblad será el escenario de un nuevo duelo entre Van der Poel y Van Aert. El último capítulo de esta eterna rivalidad tuvo lugar en el Exact Cross de Mol, competición que el corredor del Visma no pudo completar al sufrir una fractura en el tobillo.

Van Aert pasará por el quirófano / X

Una vez se estrene sobre los adoquines de la clásica belga, Van der Poel acudirá a su primera carrera por etapas de la temporada, la Tirreno Adriático. La ronda italiana servirá como preparación antes de su salida a escena en el primer Monumento de la temporada, la Milán San Remo, en la que defiende el cetro conseguido en la edición anterior tras imponerse ante Tadej Pogacar.

Los monumentos siempre están marcados en rojo en el calendario de Mathieu Van der Poel, más cuando se trata de defender título. Una vez salga a escena en la Milán San Remo, el del Alpecin realizará su tradicional gira por las carreteras belgas antes de afrontar su segundo gran desafío del año: la París-Roubaix.