Van der Poel abre la primavera en la Omloop con una nueva exhibición en solitario

Mathieu Van der Poel estrenó la temporada de clásicas de primavera con una exhibición en solitario que le dio la primera victoira en la Omloop Nieuwsblad, disputada entre Gante y Ninove con un recorrido de 207.2 km.

Después de su paseo glorioso en la temporada de ciclocross con el octavo e histórico maillot arcoíris, en la prueba flamenca que quita el precinto a la temporada de clásicas, Van der Poel (Kepellen, 31 años) tiró de maestría para ganar a su estilo, en solitario, por aplastamiento, y después de una larga escapada.

Van der Poel avanza en la historia. Incluye en su palmarés la Omloop. Entre sus 57 victorias posee 3 Flandes, 3 París Roubaix, 2 Milán San Remo, Amstel, Strade Bianche, además del récord de 8 título mundiales de ciclocross. Palabras mayores.

"La bestia" llegó a meta con un tiempo de 4h.54.56, seguido a 22 segundos de sus excompañeros de fuga, su compatriota Van Dijke (Red Bull Bora) y del belga Florian Vermeesch.

Escapada controlada hasta la zona de cotas y adoquines

Pronto saltaron 5 hombres del pelotón desafiando a la lluvia: el francés del Burgos Burpellet BH Clément Alleno, Krijnsen (Jayco-AlUla), Renard (Cofidis), Van Hemelen (Flanders-Baloise) y Brunel (TotalEnergies). Toda la carrera por delante, escasas posibilidades de éxito.

Ninguno de ellos era peligroso para los grandes favoritos, no obstante el Alpecin-Premier Tech de Van der Poel y el Soudal-Quick Step de Paul Magnier se encargaron de mantener a raya a los rebeldes, en torno a los 3 minutos de ventaja máxima.

La batalla tuvo continuidad en el Molenberg (0,4 km al 7,2 con rampa del 14), donde el belga Vermeersch (UAE) atacó por sorpresa. Respondió Van der Poel tras esquivar una caída de Trentin y ambos junto a Van Dijke terminaron de echar abajo la fuga a 42 de meta.

Van der Poel desata la tormenta en Leberg y sentencia en Kapelmuur

Quedó rota la Omloop con la presencia de Van der Poel en cabeza y con el pelotón a más de 1 minuto a 35 de meta. El rey del ciclocross tomó las riendas del grupo imponiendo un ritmo frenético. Quería el mando de las operaciones y ejerció de líder en la sucesión de cotas adoquinadas. Solo Vermeersch pasaba a dar algún relevo, el resto del sexteto delantero, a resguardo.

Dentro de los 17 últimos km restaban dos escenarios claves. En el primero de ellos, en el Kepelmuur (1,1 km al 7,3), abrió las alas Van der Poel para iniciar una exhibición en solitario como en las innumerables que protagonizó en la temporada de ciclocross. Monólogo con un despliegue de fuerza incontestable.

Pasó el Bosberg, última dificultad, con medio minuto sobre Van Dijke y Vermeesch. Espectáculo en solitario hasta meta, fiel a su estilo, marcando un territorio a las primeras de cambio en las clásicas de primavera. Un primer aviso en espera de esas citas en las que pueda medir sus fuerzas con el esloveno Tadej Pogacar, el único que puede parar los pies al fenómeno neerlandés.

Ese duelo será unos de los grandes alicientes de la incipiente temporada. Cuando coincidan será la madre de todas las batallas. El ciclismo lo espera con ansiedad.

Van der Poel sucede en el palmarés de la Omloop al noruego Søren Wærenskjold, vencedor en 2025.