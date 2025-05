Dennis, condenado a dos años por atropellar a su esposa, pero no ingresará en prisión

El exciclista australiano Rohan Dennis, campeón del mundo de contrarreloj en 2018 y 2019, fue condenado este miércoles a una pena de dos años de prisión por el atropello mortal de su esposa, la 'pistard' olímpica Melissa Hoskins, en diciembre de 2023, si bien no ingresará en la cárcel por reconocer su culpabilidad.

La sentencia de Dennis

El Tribunal de distrito de Australia del Sur comunicó hoy la sentencia después de que Dennis, asumiera su responsabilidad al arrollar a su mujer con el coche que conducía el 30 de diciembre de 2023 en Adelaida, al sur del país, cerca de la vivienda familiar.

En presencia del exciclista, que se mantuvo impasible en el banquillo, el juez leyó la condena, inicialmente de un año y cinco meses de cárcel, si bien, al admitir su culpabilidad el pasado mes de diciembre, acordó que fueran dos años de pena en suspenso supeditados a que mantenga una buena conducta.

El tribunal también ha prohibido conducir durante cinco años a Dennis, quien se encontraba en libertad bajo fianza a la espera de conocer la sentencia sobre la muerte de su esposa. Melissa Hoskins ganadora de varias medallas en los Mundiales de ciclismo en pista e integrante del equipo australiano de esta modalidad en los Juegos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

Las conclusiones del juez

Hoskins sufrió graves heridas debido al atropello y fue trasladada a un hospital de Adelaida, donde falleció. Según las conclusiones del juez, la pareja, que contrajo matrimonio en 2018, discutió por un asunto doméstico antes de que Dennis se marchara de casa y subiera a su coche. Hoskins salió de la vivienda y saltó sobre el capó.

Posteriormente, ella abrió la puerta del vehículo y se aferró a ella mientras que Dennis aceleraba por la calle, lo que provocó la caída y los traumatismos que causaron su fallecimiento, según informan medios locales. El juez alegó que Dennis no había sido acusado de motivar la muerte de su esposa, pero sí de emprender un acto que "de forma inherente era arriesgado y peligroso".

Las declaración tras el juicio

A la salida del juzgado, el exciclista no quiso hacer declaraciones, pero sí lo hicieron los padres de Hoskins, quienes se mostraron consolados con el fallo del caso y subrayaron la necesidad de pasar página para que los dos hijos de la pareja puedan seguir adelante con sus vidas. "Queremos seguir siendo parte integral de la vida y el futuro de sus hijos. Lograrlo llevará tiempo", declaró el padre a los periodistas.

En relación con Dennis, afirmó: "Por difícil que sea, es importante que tengamos una buena relación con él. Los niños se lo merecen. No han hecho nada malo. Son dos niños atrapados en esta tragedia. Han perdido a su madre y luego a su padre. No creo que sea lo ideal en absoluto. Desde el principio, no buscábamos una pena de cárcel".

Los padres revelaron que el exciclista aún no les ha pedido perdón por lo que sucedió, pero se mostraron seguros de que "llegará con el tiempo".