Y el décimo llegará a París a media hora de Pogacar

Las cifras son espectaculares tal como ha sido el dominio de Tadej Pogacar en un Tour que se acaba este domingo en París. Esta noche el jersey amarillo ya ha dormido en la capital francesa, de donde tomará la salida en una última etapa que ha sido recortada porque, por desgracia, muchos gendarmes han tenido que ir hasta Burdeos para ayudar en las tareas de extinción del incendio forestal que afecta con horror a la región de Aquitania.

Pogacar, quién sabe, porque es capaz, igual recompensa con una quinta victoria. El año pasado se encontró con su ogro particular, Wout van Aert, el mismo que le privó de ganar la París-Roubaix. Por eso, porque le gusta la colina de Montmartre, ahí lo tendremos de nuevo peleando por una sexta victoria con lo que igualaría los seis triunfos que logró hace dos años.

Si nos atenemos a las cifras alcanzadas en este Tour se observa enseguida que el décimo clasificado de la general, el francés Jordan Jegat, se encuentra a más de media hora que Pogacar; 30 minutos más ha estado encima de la bici para acabar este Tour, al margen de lo que ocurra esta tarde en París.

El 15º, a casi hora y media

Si seguimos, vemos que el 15º, Jai Hindley, todo un ganador del Giro, ha empleado casi una hora y media más que el jersey amarillo en correr el Tour. El último de la tabla es el neerlandés Cees Bol que se ha pasado casi seis horas más sufriendo el calor que ha azotado a este Tour, aunque es verdad que cuando se suben puertos en el ‘autobús’, así se denomina al pelotón de los ciclistas lentos, la vida se ve de otra forma y hasta se aplica la teoría de que las prisas matan como dicen en Marruecos.

En los Tours prehistóricos se alcanzaban cifras que ahora serían impensables y que supondrían el fuera de control para buena parte de los participantes. En 1947, en la primera Grande Boucle que se celebró después de la Segunda Guerra Mundial, Jean Robic le sacó una hora y dieciocho minutos al décimo, que fue su compatriota francés Apo Lazarides, que era amigo de Pablo Picasso.

La gesta de Ocaña en 1973

El Tour de 1973 se caracterizó por un dominio aplastante de Luis Ocaña. El segundo fue Bernard Thévenet, luego vencedor dos veces en París, el primer corredor que tumbó a Eddy Merckx. Quedó clasificado a casi 16 minutos. Hoy sigue colaborando con la carrera en el equipo de relaciones públicas. El corredor español se impuso en seis etapas.

Pogacar, de haber querido, se habría apuntado la segunda etapa que terminó en Barcelona y entregó a Isaac del Toro. Posiblemente le habría podido disputar el esprint final a Remco Evenepoel en la etapa del Plateau de Solaison y si no hubiese querido trabajar para su compañero mexicano en el segundo día por Alpe d’Huez el resultado habría sido distinto en la despedida alpina.

El caramelo del Tourmalet

Aunque, en ocasiones, parezca lo contrario, Pogacar tampoco es un corredor abusón por más que se intuya que tiene un hambre voraz de victorias. De hecho, las que tenía apuntadas en rojo este año eran las del Tourmalet y la primera de Alpe d’Huez. Cumplió con el objetivo en un Tour que ya pareció que se corría a su antojo desde que ganó e hizo añicos la carrera a la sexta etapa, en los Pirineos. Quizá, en próximas ediciones, se lo pensarán dos veces antes de ponerle un caramelo tan dulce a Pogacar como el Tourmalet a los seis días de competición.

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El año que viene el Tour comienza en Escocia y celebra tres etapas en Gran Bretaña. Pasará por Inglaterra y Gales donde no hay monumentos de montaña como en los Pirineos o los Alpes. Ya serán tres etapas supuestamente sin que se dé un vuelco a la general. Aunque no se sabe nada todavía, la lógica invita a que el Tour entre a Francia por el norte del país, Normandía o Bretaña, ausentes este año del recorrido. Serán, por lo tanto, unos cuantos días más para mantener el suspense sobre la identidad del vencedor de la carrera.

Fuente: El Periódico