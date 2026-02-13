La 'decepción' de Evenepoel con Pogacar en el UAE Tour: "Pensaba que estaría allí"

La temporada ciclista comienza a acoger sus primeras grandes citas de la temporada. A lo largo de la próxima semana se disputarán tanto el UAE Tour como la Volta ao Algarve, carreras que contarán con algunas de las grandes figuras del pelotón entre sus participantes.

El UAE Tour, que se disputará en suelo emiratí del 16 al 22 de febrero, parecía ser el escenario idóneo para albergar el primer duelo entre las tres grandes estrellas del ciclismo: Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel. Sin embargo, sólo el último de ellos estará presente en el pistoletazo de salida de la carrera.

La ausencia de Jonas Vingegaard responde a una caída reciente y un posterior episodio de enfermedad, mientras que Pogacar ha optado por priorizar los Monumentos en su calendario particular. Sin estos dos colosos, el camino de Evenepoel hacia la victoria se allana considerablemente, aunque este cúmulo de circunstancias no es precisamente motivo de alegría para el belga.

Evenepoel y Pogacar se saludan antes de una prueba / EFE

En unas declaraciones recientes para el portal 'Cyclingnews', el director del Red Bull-BORA Zak Dempster habló sobre la confección del calendario de Remco Evenepoel, asegurando que su decisión de participar en el UAE Team respondía a la posibilidad de probarse frente a sus dos principales rivales por los grandes títulos de la temporada.

"Quieres medirte con los mejores, pero en realidad, la razón principal por la que quería participar en los Emiratos Árabes Unidos fue que pensaba que Pogacar estaría allí", aseguró Dempster antes de lanzar una respuesta a todo aquel que opina que la decisión de Evenepoel de participar responde a la ausencia de Pogacar. "No estamos evitando a nadie".

A pesar de la ausencia de los líderes del UAE y del Visma, Dempster valora positivamente la participación de Evenepoel en la próxima carrera. "Sin duda los Emiratos Árabes Unidos serán un nuevo reto, y tenemos muchas ganas". No en vano, el flamante fichaje del UAE Tour tendrá la posibilidad de medir sus fuerzas ante figuras de la talla de Isaac del Toro, Felix Gall o Jonathan Milan.