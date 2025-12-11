El Decathlon CMA CGM se presenta a lo grande: un proyecto para competir por todo con el objetivo de asentarse en el top-5 mundial

El Decathlon CMA CGM ya es una realidad. Este jueves 11 de diciembre, el nuevo proyecto del World Tour fue presentado en Lille bajo el lema "un equipo, un sueño, un objetivo" y una palabra que fue remarcada por activa y por pasiva a lo largo del acto y que apunta a marcar profundamente el rumbo del equipo a lo largo de los próximos años: ambición.

Javier López, Bertrand Bey y otros cargos importantes de las dos empresas que confeccionan este ilusionante proyecto incluyeron el término ambición en su discurso, pero fue Dominique Serieys, CEO del equipo, el primero en ir más allá y verbalizar los planes a corto plazo del Decathlon CMA CGM.

"Tenemos una clara ambición para 2026: establecernos en el top-5 del World Tour", aseguró el CEO del equipo francés, cuya voluntad es que el quinto puesto en el ranking UCI no sea el techo del proyecto, sino el suelo sobre el que crecer en los años venideros.

En cuanto a los objetivos a lo largo de la próxima temporada, Serieys puso el foco tanto en los Monumentos como en las Grandes Vueltas. "Los 5 monumentos son uno de los pilares de nuestro proyecto, intentaremos conseguir la victoria en uno de ellos. En las Grandes Vueltas, intentaremos que nuestros ciclistas finalicen entre los cinco primeros clasificados".

Más allá de todas estas metas, que ejemplifican a la perfección la tan comentada ambición de este nuevo proyecto, Serieys también apunta a un objetivo más simbólico: conquistar el maillot verde en la próxima edición de la próxima edición del Tour de Francia. Con el sonado fichaje del prometedor Olav Kooij, el equipo francés pasa automáticamente a estar entre los candidatos para lucir este codiciado maillot en la llegada a París.

Una revolución de la mano de Van Rysel

El nuevo proyecto de Decathlon junto con CMA CGM presenta grandes cambios respecto al que compartían con AG2R, pero Van Rysel no será uno de ellos. La marca propia de la empresa francesa seguirá siendo la proveedora de las bicicletas del equipo, este año con la velocidad como insignia.

La nueva Van Rysel con la que el Decathlon CMA CGM competirá en 2026 / Van Rysel

Esta revolución interna también ha marcado profundamente la confección del nuevo maillot, con el movimiento eterno y la voluntad de seguir creciendo como grandes símbolos. El azul y el verde se mantienen respecto al año anterior con el objetivo de conectar a este nuevo proyecto con sus raices, pero el rojo intenso añadido en la parte inferior irrumpe con fuerza como reflejo del cambio y la nueva era en la que se adentra el equipo.

Un equipo para competir por todo

Como cofolón final del acto, el Decathlon CMA CGM hizo salir a escena a la totalidad de ciclistas que competirán bajo sus colores en la temporada 2026. La ventana de fichajes ha sido especialmente ajetreada para el proyecto galo, pero el resultado ha sido la construcción de un equipo polivalente capaz de competir en todos los escenarios.

Cerradas ya todas las incorporaciones y las salidas, el equipo del Decathlon CMA CGM para la próxima temporada estará formado por Tobias Lund Andresen, Tiesj Benoot, Léo Bisiaux, Stefan Bisseger, Cees Bol, Oscar Chamberlain, Sander de Pester, Stan Dewulf, Felix Gall, Pierre Gautherat, Robbe Ghys, Tord Gudmestad, Daan Hoole, Noa Isidore, Olav Kooij, Antoine L'Hote, Jordan Labrosse, Paul Lapeira, Gregor Mühlberger, Oliver Naesen, Aurélien Paret-Peintre, Rasmus Pedersen, Gianluca Pollefliet, Nicolas Prodhomme, Matthew Ricitello, Callum Scotson, Paul Seixas y Johannes Staune-Mittet.

Como era de esperar, Paul Seixas fue el ciclista más aclamado en el acto. Hay muchas expectativas depositadas el el diamante en bruto del Decathlon CMA CGM, tanto en el propio equipo como en la afición francesa, y este año podría ser el de su consagración en la élite. Sin dejarse llevar por la presión, el joven corredor se fijó como objetivo seguir ganando carreras y mejorando, sin despejar la gran incógnita de si formará parte del elenco de participantes en la próxima edición del Tour de Francia.