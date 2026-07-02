David Escudé (Ayuntamiento de Barcelona): "Barcelona no aspira a hacer una 'Grand Départ' del Tour, Barcelona aspira a hacer historia"

La 'Grand Départ' del Tour en Barcelona es el producto final de un proceso de trabajo en el que muchas personas han estado implicadas. De políticos hasta organizadores, cada uno ha aportado su granito de arena. En el Ayuntamiento de Barcelona, cada Concejal de Deportes ha intentado darle un empujoncito, pero fue David Escudé (Barcelona, 1975) quien le dio el definitivo. Con él, repasamos las claves del proceso y la repercusión que puede tener para la ciudad y el territorio.

¿Qué impresiones tiene de cara al evento? ¿Qué se le remueve por dentro?

Las impresiones son muy buenas, de muchísima expectación, mucha gente preguntando. Ahora ya hay una mezcla de responsabilidad, que todo salga bien; y por otra parte, la emoción de tenerlo a tocar.

¿Cuál es su vínculo con el ciclismo?

He sido aficionado toda la vida. Como practicante, no salgo tanto a la carretera como me gustaría porque no tengo tiempo, pero ahora, sobre todo, hago rodillo en el balcón. Combino salir a correr y salir con la bicicleta, pero este año he hecho más bicicleta que nunca.

¿Cómo fue el proceso para conseguir la 'Grand Départ del Tour de Francia?

Ha ido muy de la mano de Rubèn Peris, con mis predecesores y los compañeros del Institut Barcelona Esports. Empezamos a colaborar con Rubèn hace muchos años como comisionado, y después tuvimos la oportunidad de conocernos más y de poder trabajar a nivel de Volta. A partir de ahí, hemos ido creciendo a medida que el ciclismo ha llegado a puntos de popularidad muy importantes en el país en los últimos años. En las carreteras y en la propia ciudad está lleno de bicis de carretera que están haciendo deporte y en las propias ciudades también hay bicis como medio de transporte. Pero yo creo que, si estamos aquí, también es gracias al profundo respeto y admiración que le tengo a Rubèn Peris. Después ya conocí a Javier Guillén, director de La Vuelta, y, obviamente, a Christian Prudhomme, director del Tour de Francia, gracias a Rubèn. En ese sentido, yo creo que ha sido muy bonito.

Hemos ido creciendo a medida que el ciclismo ha llegado a puntos de popularidad muy importantes en el país en los últimos años

¿Qué supone para la marca Barcelona ser el punto de partida del mayor evento ciclista del mundo?

Yo creo que con la 'Grand Départ' cerramos un círculo. Creo que hemos llegado a un punto de la Volta muy importante, las últimas ediciones han sido impresionantes, rehaciendo la tradicional llegada a Montjuic; también apostamos por la Volta Femenina. Tuvimos una gran salida de La Vuelta, que hacía 55 años que no se hacía; también tuvimos una salida de La Vuelta Femenina. Ahora yo creo que, con el 'Grand Départ', Barcelona y Cataluña pasan a ser uno de los principales referentes del ciclismo en el mundo.

¿Cómo se diferenciará esta 'Grand Départ' de otras grandes salidas organizadas fuera de Francia?

Por la forma de organizar eventos multitudinarios, Barcelona es única en el mundo. Barcelona no aspira a hacer una 'Grand Départ', Barcelona aspira a hacer historia, con las 'Grand Départ' que ha habido en la historia del Tour de Francia y escribirla con letras de oro. Es una misión que queremos que sea inolvidable para todos, desde la presentación de los equipos a la resta de etapas. Lo que verán aquí los directores, los organizadores del Tour de Francia y los aficionados al ciclismo creo que nunca lo habrán visto antes.

¿Se puede poner a la misma altura de repercusión y lo que puede suponer para la ciudad esta 'Grand Départ' y las Olimpiadas del 92?

Después de los Juegos Olímpicos del 92, que son inigualables, será el evento deportivo popular más importante que los aficionados podrán disfrutar. Por un lado, es un evento de primer orden, uno de los eventos más seguidos en todo el mundo. Y por otra parte, un evento popular, que pasará por delante de nuestras casas, nuestros parques y jardines, de forma totalmente gratuita. Y esta suma, más la espectacularidad, más la capacidad organizativa que tiene la ciudad de Barcelona y la propia ciudad como plató, yo creo que hará que sea, después de los Juegos Olímpicos, sin duda, el evento más importante, más espectacular, y que, sin duda, dentro de muchos años continuaremos hablando de la 'Grand Départ'.

Después de los Juegos Olímpicos del 92, que son inigualables, será el evento deportivo popular más importante

¿Qué retorno económico se prevé que pueda tener?

Nosotros hemos contratado una empresa especializada que al finalizar, con todos los elementos necesarios para hacer el cálculo del retorno, podrá hacerlo de forma muy profesional, que es lo que tenemos que esperar. En el caso de la 'Grand Départ', hay un cálculo de retorno material, pero también hay una parte muy importante de la que no hablamos a menudo, pero yo creo que es muy importante, que no es tan tangible, que no es tan material, pero que a día de hoy es muy importante en todos los eventos, que es el retorno social.

¿Qué previsiones manejan en términos de visitantes, pernoctaciones y gasto turístico?

No es un evento que se haya hecho pensando como un reclamo turístico, para que venga a verlo gente de fuera, sino exclusivamente pensado para la gente de nuestro territorio. Cuando hablamos de que tendremos las calles llenas, pensamos en vecinos y vecinas de Barcelona y de alrededores, sobre todo. No vamos más allá, porque el aficionado al ciclismo es de estar a pie de la carretera de alguna de las montañas y seguirlo.

Es un evento exclusivamente pensado para la gente de nuestro territorio

¿Qué legado deportivo esperan que deje la 'Grand Départ'?

Muy claro. En un triple ámbito. Estamos hablando de promocionar el uso de la bicicleta como medio de transporte; aumentar el número de practicantes del ciclismo como deporte; y estamos hablando de mejorar las infraestructuras ciclistas que hay alrededor de la provincia de Barcelona, que los ciclistas lo agradecerán.

¿Cómo le gustaria que sea recordada esta ‘Grand Depart’ de Barcelona?

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Yo lo veo como un momento de orgullo de sentirse barcelonés, de sentirse orgulloso de cada municipio de Cataluña por donde pasará el Tour. Y de volver a sentir Cataluña como el centro del mundo. Cuando pase el tiempo, lo recordaremos como un momento muy importante para la historia de la ciudad.