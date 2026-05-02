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CICLISMO

Cuestionan la victoria de Pogacar en el Tour de Romandía: "Si la organización quiere que gane es su elección"

Valentin Paret-Peintre se pronunció sobre la última victoria del jefe de filas del UAE Team

Pogacar celebra su victoria en la etapa 4 del Tour de Romandía 2026

Pogacar celebra su victoria en la etapa 4 del Tour de Romandía 2026 / EFE

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

Tadej Pogacar avanza a paso firme hacia una de las pocas carreras por etapas del WorldTour que todavía no figura en sus imponentes vitrinas. A falta de una jornada para el final, el jefe de filas del UAE Team ha asestado un golpe que se antoja definitivo en la carrera por la general del Tour de Romandía.

Jaunpass, uno de los puertos más temibles de la presente edición de la ronda suiza, fue el escenario escogido por el 'Pequeño Príncipe' para dejar su victoria final prácticamente vista para sentencia. Su ataque en el puerto, que solo pudo seguir Lipowitz desde cierta distancia, permite a Pogacar situarse a 35 segundos del alemán y a unos lejanos +2:23 de Lenny Martínez.

A pesar de lo autoritario de su última victoria, algunas voces se han alzado para cuestionarla. Es el caso de Valentin Paret-Peintre, que al finalizar la etapa hizo alusión a la proximidad de las motos durante el pronunciado descenso al Jaunpass.

"Espero que las motos no estuvieran demasiado cerca detrás, porque así fue en los dos últimos días", cuestionó Paret-Peintre, que a pesar de venir de cuajar grandes actuaciones en otras carreras no se termina de encontrar en Romandía, dónde ocupa la 27ª posición a unos lejanos 11:10 minutos de la cabeza.

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Pero las acusaciones del del Soudal no se limitaron únicamente al momento del descenso, también a los intereses de la organización. "De todos modos, si la organización quiere que gane Pogacar es su elección. Lo hemos dicho varias veces, así es la vida".

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