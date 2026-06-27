¿Cuándo empieza el Tour de Francia 2026? Fecha y horario del Grand Départ en Barcelona

El Tour de Francia 2026, la cita por excelencia del calendario ciclista, ya se encuentra a la vuelta de la esquina. En cuestión de una semana, las grandes estrellas del pelotón tomarán salida en la 'Grande Boucle' con el difícil objetivo de intentar romper el duopolio de Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard.

Una de las grandes protagonistas de la presente edición del Tour de Francia será Barcelona, encargada de acoger el 'Grand Depart' y presente en las dos etapas posteriores. El colofón final de la ronda gala tendrá lugar el próximo 26 de julio en los Campos Elíseos de París con una etapa que, por segundo año consecutivo, contará con los tres pasos de Montmartre como punto álgido.

La Ciudad Condal será el punto de partida de una prueba que contará con un recorrido total de 3.333 kilómetros y 54.450 metros de desnivel positivo repartidos en las tradicionales 21 etapas. Desde Barcelona hasta París, el pelotón recorrerá un total de 7 regiones y 29 provincias a lo largo de las tres semanas de competición.

El recorrido del Tour de Francia 2026 / Tour de Francia

Como viene sucediendo desde el ya lejano 2020, Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard toman salida como los grandes favoritos a la victoria final. El esloveno, que está rindiendo a un nivel excepcional en lo que llevamos de año, contará con el aliciente de poder conseguir su quinto maillot amarillo, pero su gran rival también se ha mostrado intratable y promete dar más guerra que en ediciones anteriores. Tampoco hay que subestimar las opciones de Remco Evenepoel como líder de un Red Bull-BORA que presenta una alineación terrible ni de Paul Seixas, cuya irrupción en el pelotón ha devuelto la ilusión a la afición francesa de tener un nuevo campeón tras más de 40 años.

Paul Seixas correrá el Tour de Francia 2026 / EFE

Fecha y horario del Grand Départ del Tour de Francia 2026 en Barcelona

El Tour de Francia 2026 abrirá el telón el próximo sábado 4 de julio en Barcelona con la disputa de una contrarreloj por equipos. El inicio de la prueba tendrá lugar a partir de las 17:05 horas (CEST), mientras que el final está previsto para las 19:06 horas (CEST).

¿Dónde ver gratis y en abierto el Tour de Francia 2026?

En España, cada una de las 21 etapas que componen el Tour de Francia 2026 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE.

Otra opción alternativa para seguir la 'Grande Boucle' online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas del Tour de Francia 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.