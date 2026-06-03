¿Cuándo empieza el Tour de Francia 2026? Fecha y dónde ver el Grand Départ en Barcelona

El Tour de Francia 2026, la carrera más prestigiosa del calendario ciclista, comienza a contar los días para su esperado pistoletazo de salida. Como cada año, los primeros compases de julio marcarán el inició de la 'Grande Bloucle', que volverá a dar cita a las grandes estrellas del ciclismo en busca del codiciado maillot amarillo.

Después de una última edición disputada íntegramente en territorio galo, el Tour de Francia 2026 traslada su Grand Départ a Barcelona, que ejercerá como anfitriona en dos de las tres etapas catalanas. El colofón final tendrá lugar el próximo 26 de julio en los Campos Elíseos de París con una etapa que, tal como sucedió en la edición anterior, contará con los tres pasos de Montmartre como punto álgido.

La presente edición de la 'Grande Boucle' contará con un recorrido total de 3.388 kilómetros y 54.450 metros de desnivel positivo repartidos en las tradicionales 21 etapas. Desde Barcelona hasta París, el pelotó recorrerá un total de 7 regiones y 29 provincias a lo largo de las tres semanas de competición.

El recorrido del Tour de Francia 2026 / Tour de Francia

Como ha sucedido en los últimos años, Tadej Pogacar tomará salida en Barcelona como gran favorito a conseguir el que sería su quinto maillot amarillo. Sin embargo, el estado de forma en el que llega el reciente ganador del Giro Jonas Vingegaard, que ya privó al esloveno de la gloria en 2022 y 2023, además de la imponente irrupción de Paul Seixas y la amenaza de un Remco Evenepoel que querrá aprovechar la 'crono' inaugural para empezar mandando en la general, prometen una de las ediciones del Tour más emocionantes de los últimos tiempos.

Jonas Vingegaard, con el trofeo del Giro de Italia 2026 / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

¿Cuándo empieza el Tour de Francia 2026?

El Tour de Francia 2026 abrirá el telón el próximo sábado 4 de julio en Barcelona, mientras que la etapa final tendrá lugar el próximo domingo 26 de julio en los Campos Elíseos de París.

¿Dónde ver gratis y en abierto el Tour de Francia 2026?

En España, cada una de las 21 etapas que componen el Tour de Francia 2026 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE.

Otra opción alternativa para seguir la 'Grande Boucle' online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas del Tour de Francia 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.