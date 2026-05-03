¿Cuándo empieza el Giro de Italia 2026? Fecha y dónde ver por TV y en directo

El Giro de Italia 2026 ya cuenta los días para su esperado pistoletazo de salida. La 'Corsa Rosa', primera de las tres Grandes Vueltas del calendario ciclista, reunirá a algunas de las grandes figuras del ciclismo en carreteras transalpinas con el objetivo de tomar el relevo del ya retirado Simon Yates en el palmarés de la competición.

La presente edición del Giro de Italia, cuya 'Grande Partenza' tendrá lugar en Nessebar (Bulgaria) y finalizará en Roma, cuenta con un recorrido de 3.459 kilómetros y más de 49.000 metros de desnivel acumulado repartidos en las tradicionales 21 etapas que llevarán al pelotón por rincones icónicos de los Abruzos, los Alpes y los Dolomitas.

Jonas Vingegaard, que se estrena en la 'Corsa Rosa', llega a Italia bajo la vitola de gran favorito. El dos veces ganador del Tour de Francia ha cuajado un inicio de temporada espectacular y apunta a convertirse en uno de los pocos ciclistas que puede presumir de haber conquistado la triple corona (Giro, Tour y Vuelta), aunque rivales de la talla de Pellizzari, Félix Gall, Egan Bernal o Enric Mas amenazan con torpedear sus opciones de triunfo.

Se despeja el camino de Vingegaard en el Giro de Italia / EFE

¿Cuándo empieza el Giro de Italia?

El Giro de Italia 2026 dará el pistoletazo de salida en Nessebar (Bulgaria) el próximo viernes 8 de mayo y se extenderá hasta el próximo domingo 31 de mayo, momento en el que se producirá el tradicional colofón final en Roma.

¿Dónde ver el Giro de Italia por TV y en directo?

En España, la 109ª edición del Giro de Italia se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

La única opción de poder seguir gratis el Giro de Italia desde España es el canal autonómico EITB, que conectará en directo con la 'Corsa Rosa' para cubrir el tramo final de cada etapa.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las 21 etapas que dan forma a la ronda española con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de las protagonistas.