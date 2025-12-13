¿Cuál es el mejor ejercicio para perder la grasa abdominal montando en bicicleta?

El ciclismo es uno de los mejores deportes para ponerse en forma. Montar en bicicleta es un ejercicio aeróbico que mejora la capacidad cardiovascular y tonifica los músculos mientras disfrutas al aire libre.

Esta disciplina es una excelente forma de perder peso, quemar calorías y reducir la grasa corporal. En condiciones generales, un ciclista pierde entre 300 y 1.000 calorías por una hora de entrenamiento, según el ritmo y la intensidad.

No obstante, estos valores dependen de diferentes factores, como las características físicas del ciclista y su estado de forma física. Además, para conseguir una pérdida de grasa es importante combinarlo con una dieta saludable.

Según 'Harvard Health', una persona de 70 kilogramos de peso puede perder aproximadamente 288 calorías en una sesión de entrenamiento de 30 minutos, mientras pedalea a 19 kilómetros por hora.

En este contexto, hay una rutina muy popular entre los ciclistas que combina montar en bicicleta con ejercicio HIIT. Hablamos de los Intervalos Milagrosos Descendentes, un ejercicio que se atribuye a la entrenadora olímpica Gale Bernhardt.

En un artículo para la revista 'GQ', Bernhardt explica que este entrenamiento consiste en pedalear en "intervalos de trabajo muy potentes combinados con periodos largos de descanso".

Durante la misma publicación, el entrenador Juan Ruiz López detalla que este ejercicio permite eliminar grasa sin perder músculo, "debido a que los intervalos cortos a máxima potencia estimulan la producción de hormonas anabólicas como la testosterona o la hormona del crecimiento".

La entrenadora de 'Third Space', Lucie Cowan, recomienda la siguiente rutina para combinar segmentos de esfuerzo con periodos de recuperación. El entrenamiento completo tiene una duración aproximada de 45 minutos.