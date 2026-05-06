Una cronoescalada para sentirse profesional: la gran novedad de la Andorra MoraBanc Clàssica

La Andorra MoraBanc Clàssica quiere seguir creciendo más allá del pelotón profesional. La prueba andorrana ha anunciado el lanzamiento de una nueva iniciativa abierta al público que permitirá a los aficionados vivir la carrera desde dentro y medirse, de forma simbólica, con algunos de los mejores ciclistas del mundo.

La gran novedad será “La Crono de La Clàssica x Toteemi”, una cronoescalada de montaña que se celebrará el próximo domingo 21 de junio de 2026 y que permitirá a los participantes recorrer los últimos 10 kilómetros oficiales de la carrera, entre Erts y el Coll de la Botella, en pleno corazón de los Pirineos.

El recorrido promete emociones fuertes. Serán 10 kilómetros con más de 700 metros de desnivel positivo, pendientes medias entre el 5% y el 8% y rampas que alcanzan el 12%, en un escenario de alta montaña que combina exigencia deportiva y un entorno paisajístico privilegiado. Una propuesta pensada tanto para quienes buscan un reto personal como para los amantes del ciclismo que quieran experimentar, por un día, sensaciones muy cercanas a las de los profesionales.

La organización ha diseñado la experiencia con formato de contrarreloj individual. Cada ciclista podrá escoger su momento de salida dentro de una franja horaria, completará el recorrido a su ritmo y contará con cronometraje mediante chip. La meta estará situada en el mismo arco de llegada que utilizarán los corredores profesionales, y los participantes recibirán también fotografía oficial de llegada.

El aliciente competitivo será evidente: los amateurs podrán comparar sus registros con el tiempo marcado por Mattias Skjelmose, ganador de la edición 2025 de la Clàssica, que completó ese tramo en 26 minutos y 38 segundos. Un listón de máxima exigencia para quienes quieran comprobar de primera mano la diferencia entre el ciclismo popular y la élite internacional.

Andorra MoraBanc Classica / -

Plazas limitadas

Las plazas estarán limitadas a 200 participantes con el objetivo de garantizar una experiencia cuidada. La inscripción incluye dorsal, chip de cronometraje, welcome pack, servicio de guardarropa, avituallamiento, comida en meta y descarga gratuita de fotografías. Además, habrá premios para los mejores tiempos y reconocimientos especiales, entre ellos el maillot oficial de la Andorra MoraBanc Clàssica.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 15 de junio de 2026 a través de la web oficial de la prueba, con un precio de 15 euros.

La iniciativa refuerza la apuesta de la Andorra MoraBanc Clàssica por acercar el ciclismo de alto nivel al público y convertir el evento en una experiencia más participativa. La segunda edición de la carrera se presentará oficialmente el 1 de junio de 2026, a las 17.00 horas, en el auditorio de MoraBanc, donde se darán a conocer más detalles.

Entre las novedades ya anunciadas, la salida se ubicará en la Plaça del Poble de Andorra la Vella, que se convertirá en el centro neurálgico de la carrera durante el fin de semana, mientras que la llegada estará situada en el Coll de la Botella, en La Massana.

La prueba también incorporará nuevos productos para mejorar la experiencia del público, como paquetes premium de alojamiento y un Pass Gold con servicios y ubicaciones exclusivas para seguir la carrera en condiciones preferentes.