Una crono de 42 km y el 'tappone' de Pila: así será la semana que puede vestir de rosa a Vingegaard en el Giro de Italia 2026

El Giro de Italia se prepara para dar paso a una semana que promete agitar la apretada carrera por la general. Después de unas últimas jornadas marcadas por la irrupción de la alta montaña, el pelotón aterriza en Viareggio para dar paso a la segunda semana de competición en carreteras transalpinas, marcada por la presencia de la primera y única contrarreloj de la presente edición y de una final en alto que apunta a marcar un punto de inflexión.

Cerca de alcanzar el ecuador de la carrera, un protagonista inesperado resiste como líder de la 'Corsa Rosa'. Alfonso Eulálio está haciendo valer la valiosa ventaja atesorada en la quinta etapa para aferrarse en la primera posición de la clasificación, aunque el portugués ha cedido mucho terreno frente a Jonas Vingegaard y Felix Gall en las dos finales en alto.

Con poco más de dos minutos de distancia respecto a la primera posición, se espera que Vingegaard dé el esperado paso al frente a lo largo de la próxima semana. El jefe de filas del Team Visma ha marcado en rojo en su calendario la etapa del próximo sábado como momento más probable para arrebatarle la 'Maglia Rosa' a Eulálio.

Jonas Vingegaard gana terreno en la clasificación general del Giro de Italia 2026 / EFE

Las etapas clave de la segunda semana del Giro de Italia 2026

Etapa 10 - martes 19 de mayo

La primera gran etapa de la segunda semana del Giro de Italia 2026 no se hará esperar. 42 kilómetros y un desnivel medio de apenas 50 metros dan forma a la primera y única contrarreloj de la presente edición de la 'Corsa Rosa', que dibuja un trazado idóneo para que los especialistas puros saquen a relucir sus virtudes.

Los aspirantes a la victoria recorrerán la costa del mar Tirreno a través de un trazado totalmente llano con la única excepción del pequeño repecho situado en el tercer punto de control. El perfil de la jornada encumbra a Filippo Ganna como gran favorito, aunque Jonas Vingegaard también promete dar pelea en la que será su primera oportunidad para arañar segundos en la general.

El perfil de la etapa 10 del Giro de Italia 2026 / Giro d'Italia

Etapa 14 - sábado 23 de mayo

La gran etapa sin discusión de la segunda semana, y uno de los grandes atractivos de la presente edición. Corta en kilometraje con apenas 133 km, pero con unos imponentes 4.350 metros de desnivel positivo repartidos esencialmente entre los cinco puertos categorizados que figuran en el recorrido.

El pelotón no tendrá tregua alguna a lo largo de la jornada del sábado, pues el pistoletazo de salida en Aosta marcará el inicio del ascenso al Saint Barthélémy (1ª categoría). Este coloso no será ni mucho menos el único escollo que deberán superar los aspirantes a la victoria, que deberán lidiar con otros tres puertos antes de encarar la subida final a Pila, coloso que promete dinamitar la general.

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El perfil de la etapa 14 del Giro de Italia 2026 / Giro d'Italia

Más allá de estos dos focos de interés, la semana brindará varias oportunidades a los hombres más rápidos del pelotón, con el final de Milán en la etapa 15 como punto álgido en la carrera por la 'Maglia Ciclamino'. Paul Maigner sigue siendo el ganador a los puntos, pero se espera que el ídolo local Jonathan Milán agite la clasificación y pueda incluso arrebatarle el maillot.