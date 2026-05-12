De la Costa Amalfitana a las cimas de los Apeninos: así será la primera semana del Giro de Italia 2026

El Giro de Italia se prepara para dar paso a una semana más decisiva de lo que cabría esperar. Después del periplo por Bulgaria, el pelotón aterriza en Catanzaro para dar paso a la primera semana de competición en carreteras transalpinas, marcada por algunos parajes idílicos y la irrupción de la montaña con dos finales en alto.

Los primeros compases de la 'Corsa Rosa' han encumbrado a un protagonista inesperado. El uruguayo Guillermo Silva ha conseguido asentarse en lo más alto de la clasificación general, aventajando en 4 segundos a Florian Stork y a Egan Bernal. De entre todos los favoritos, el colombiano es el que mejor situado se encuentra de momento, con Thymen Arensman y Giulio Ciccone pisándole los talones y Jonas Vingegaard y el resto de grandes aspirantes a la 'Maglia Rosa' a 10 segundos del líder.

El orden establecido en Bulgaria, sin embargo, apunta a cambiar por completo con la llegada a carreteras italianas. El paso a un trazado más quebrado con gran protagonismo de la montaña favorece a las grandes figuras del pelotón, y el momento de que el primer favorito se vista de rosa está cada vez más cerca.

Paul Magnier celebra su triunfo en la tercera etapa del Giro de Italia / Europa Press/Contacto/Gian Mattia D'Alberto

¿Cuáles son las etapas clave de la primera semana del Giro de Italia 2026?

Etapa 6 - jueves 14 de mayo

Con 142 kilómetros de recorrido y 500 metros de desnivel, la etapa 6 del Giro de Italia 2026 parte desde Paestum para finalizar en Nápoles en una jornada que no apunta a tener gran incidencia en la carrera para la general, pero que ofrecerá un escenario idóneo para que dos de los grandes protagonistas en estas primeras etapas protagonicen un nuevo cara a cara con la 'Maglia Ciclamino' en juego.

El recorrido por la idílica Costa Amalfitana tendrá su broche en Nápoles, ciudad que apunta a acoger una llegada masiva al sprint. En este contexto, el actual líder a los puntos Paul Magnier y el ídolo local Jonathan Milan volverán a medir sus fuerzas en un duelo que hasta la fecha se ha inclinado hacia el lado del francés.

El perfil de la etapa 6 del Giro de Italia 2026 / Giro d'Italia

Etapa 7 - viernes 15 de mayo

El primer gran desafía del Giro de Italia llega a las puertas del fin de semana. 244 kilómetros de recorrido y unos imponentes 4.600 metros de desnivel dan forma a una etapa que podría rivalizar por ser la reina de cualquier gran carrera, que además cuenta con la primera final en alto como broche de oro.

La ascensión final de la etapa 7 tendrá lugar en el mítico Blockhaus, coloso de los Apeninos que regresa a la 'Corsa Rosa' con ánimo de dinamitar la carrera. Sus 13,6 kilómetros y las desafiantes rampas que llegan al 14% dibujan un escenario ideal para que Vingegaard, Pellizzari, Bernal o Gall intenten dar el primer 'hachazo' en la general.

El perfil de la etapa 7 del Giro de Italia 2026 / Giro d'Italia

Etapa 9 - domingo 17 de mayo

La primera semana del Giro por carreteras italianas se despide con una nueva jornada en los Apeninos. Con 184 kilómetros de recorrido y 2.400 metros de desnivel, la novena jornada de competición parte de Cervia para finalizar en lo alto del imponente Corno alle Scale.

Noticias relacionadas

Una vez producidos los esperados movimientos tras el Blockhaus, esta segunda final en alto ofrece a los favoritos la posibilidad de ampliar su diferencia en la general. 18,8 kilómetros de recorrido al 6,1%, con la Madonna dell'Acero y sus rampas al 15% como punto álgido, apuntan a marcar profundamente tanto el resultado del día como el final de la competición.