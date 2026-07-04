Cortes de tráfico hoy en Barcelona por la contrarreloj del Tour de Francia 2026: horarios y calles afectadas

Barcelona vive hoy su gran día. La salida del Tour de Francia 2026 arranca este sábado 4 de julio con la contrarreloj por equipos de 19,4 kilómetros, que recorrerá la fachada marítima de la ciudad hasta Montjuïc y que convertirá buena parte de los distritos de l’Eixample, Sants-Montjuïc y Sant Martí en zona de exclusión para el tráfico rodado.

El Ayuntamiento calcula que hasta 850.000 personas pasarán por las calles durante los días del Grand Départ, y la recomendación es clara: prescindir del coche y moverse en transporte público.

Las restricciones de tráfico comenzaron a las 12.00 horas en las calles del recorrido, con cierre completo desde las 13.30 horas. El trazado afectado incluye la avenida del Litoral, calle Salvador Espriu, calle Bac de Roda, calle Llull, Josep Pla, rambla de Guipúscoa, Aragó, Lepant, Mallorca, paseo de Gràcia, Tarragona, avenida de la Reina Maria Cristina y paseo Olímpic, entre otras vías. Las restricciones se levantarán progresivamente a partir de las 20.30 horas.

El perfil de la contrarreloj por equipos del Tour en Barcelona

El perfil de la etapa 1 del Tour de Francia 2026 / Tour de Francia

Las restricciones se levantarán a partir de las 20.30 horas. Desde las 06.00 horas de ese mismo sábado comenzará la retirada de vehículos a lo largo de todo el recorrido.

El metro no se verá afectado este día, pero sí numerosas líneas de bus, que circularán hasta los límites del circuito y allí darán media vuelta: D20, D50, H10, H12, H14, H16, V9 a V29, X2, X3 y una larga lista de líneas urbanas, entre ellas la 6, 7, 13, 19, 22, 24, 33, 34, 39, 46, 47 y 54.

Antes del paso de los corredores, la tradicional caravana publicitaria recorrerá el trazado animando el ambiente con música, vehículos tematizados y obsequios para el público. El sábado 4 de julio saldrá a las 15.35 horas y completará su paso por Barcelona en apenas 39 minutos, con llegada prevista a las 16.14 horas.

Domingo 5 de julio: llegada desde Tarragona

El domingo 5 de julio, con la llegada de la segunda etapa procedente de Tarragona, la afectación se traslada a la entrada de la ciudad por la calle Collblanc, la Travessera de les Corts y las calles de Sants y la Creu Coberta. A partir de ahí, el peso recae sobre Montjuïc, con cortes en la avenida del Paral·lel, el passeig de Montjuïc, la avenida de Miramar y la carretera de Montjuïc, entre otras vías.

Las restricciones arrancan también a las 12.00 horas, con cierre completo a las 13.30 horas, y empezarán a levantarse progresivamente a partir de las 18.00 horas.

El perfil de la etapa 2 del Tour de Francia 2026 / Tour de Francia

La caravana, en este caso, saldrá mucho antes, a las 11.30 horas, y no completará su recorrido hasta las 16.15 horas, ya en la zona de meta.

El metro tampoco se verá afectado, pero sí varias líneas de bus, cuyo servicio quedará interrumpido durante el paso de los corredores: D20, D50, H8, H10, H12, H14, H16, V1 a V11, X2, X3 y líneas como la 21, 46, 54, 55, 63, 65, 67, 68, 78, 100, 109, 113, 115, 121, 125, 150 y 157.

Recomendaciones de movilidad

El Ayuntamiento recomienda evitar el vehículo privado durante estos tres días y apostar por el metro, cuya oferta aumentará entre un 30 y un 40% gracias al refuerzo de TMB.

El Bicing también sufrirá cierres puntuales de estaciones a lo largo de los recorridos, aunque se habilitarán aparcamientos vigilados y gratuitos para bicicletas y patinetes cerca del circuito.