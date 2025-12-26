Copa del Mundo de ciclocross de Gavere: recorrido, horario y dónde ver hoy gratis por TV y online con Van der Poel

La Copa del Mundo de Ciclocross se traslada hasta Gavere hoy viernes 26 de diciembre para disputar su quinta jornada de competición. La carrera flamenca, uno de los monumentos más imponentes de esta disciplina, aparece en escena como el próximo desafío de un Mathieu van der Poel que se está mostrando intratable.

Situada en el corazón de Flandes, Gavere será el escenario en el que el barro recuperará protagonismo frente a la habitual arena de las últimas fechas. Sin desniveles remarcables, el recorrido de la quinta jornada alternará zona de campo con angostos pasos por el bosque en los que la tierra mojada dibujará un escenario diferente al de las últimas actuaciones sobre la arena.

Como es habitual en cada carrera de la modalidad en la que participa, más aún con la ausencia de Wout van Aert, Mathieu van der Poel aterriza en Gavere como claro favorito para conseguir la victoria. La principal oposición al coloso belga la constituyen el prometedor Tibor del Grosso y Thibau Nys, aunque este último se ha mostrado algo errático en sus últimas actuaciones.

Van der Poel, gran favorito en Gavere / @AlpecinDCK

Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la Copa del Mundo de Ciclocross de Gavere en abierto por televisión y online desde España.

¿Cuál es el recorrido de la Copa del Mundo de Ciclocross de Gavere?

Este es el recorrido de la Copa del Mundo de Ciclocross de Gavere / Gavere World Cup Cyclocross

¿A qué hora empieza la Copa del Mundo de Ciclocross de Gavere?

Categoría femenina

Horario de salida: 13:40 horas (CET).

Horario de llegada aproximada: 14:30 horas (CET).

Categoría masculina

Horario de salida: 15:10 horas (CET).

Horario de llegada aproximada: 16:15 horas (CET).

¿Dónde ver gratis la Copa del Mundo de Ciclocross de Gavere?

En España, la quinta jornada de la Copa del Mundo de Ciclocross se podrá ver en abierto por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa para seguir a Copa del Mundo de Ciclocross de Gavere online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.