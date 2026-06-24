Contratiempo muy importante para Movistar: Iván Romeo se pierde los Campeonatos Nacionales y el Tour

Muy malas noticias para el equipo Movistar antes de que empiece el Tour de Francia. En un Tour cuyo inicio debe ser muy importante para el equipo de referencia del país, la baja de Iván Romeo es un golpe muy duro para los intereses del equipo navarro, que pierde a una de sus principales bazas para optar a victorias de etapa. El proceso gripal contraído en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes no ha permitido que el vallisoletano tuviera una recuperación adecuada.

Era uno de los hombres a tener en cuenta para esta edición de la gran ronda francesa. Buen contrarrelojista y gran rodador, Romeo se preparaba para disputar su segundo Tour de Francia en busca de victorias parciales y para ser un elemento clave en la 'crono' del primer día. En su primera participación, el joven ciclista lo intentó una y otra vez, filtrándose en la fuga en diferentes jornadas. Cuando más cerca estuvo de levantar los brazos fue en la penúltima etapa con final en Pontarlier, en la que se estaba mostrando como el hombre más fuerte probando numerosos ataques. Sin embargo, en uno de sus intentos, con el asfalto mojado, frenó demasiado fuerte en una curva en bajada y se fue al suelo.

Una temporada más victoriosa

La temporada 2026 arrancó muy bien para Iván Romeo. Tras mostrar buenas piernas en la Challenge de Mallorca y en la Volta a la Comunitat Valenciana, un meritorio 4º puesto en la Clásica Jaén y la doble victoria (etapa y general) en la Vuelta a Andalucía confirmaron su clara mejoría. El primer 'tropiezo' llegó en la París-Niza, cuando se vio obligado a abandonar en la etapa 6 debido a un fuerte proceso de molestias estomacales. No obstante regresó a la competición en O Gran Camiño, donde consiguió la tercera victoria del año con un ataque marca de la casa en la etapa 3 y finalizó 5ºen la general.

A continuación, tuvo un paso testimonial por el Tríptico de las Ardenas, participando en La Flecha Valona y Lieja-Bastoña-Lieja. Tras el primer bloque de carreras, Romeo se concentró en Sierra Nevada con un grupo de compañeros para preparar el bloque del Tour de Francia, que empezaba en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes. Sin embargo, fue en esta donde un proceso gripal le afectó a él y varios compañeros, por lo que tuvo que abandonar.

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Tras unos días de descanso y de probarse encima de la bicicleta, llegó el momento de tomar una decisión. Tras valorar la situación junto a los servicios médicos del equipo, se ha optado por priorizar una recuperación completa antes de retomar la competición. Tanto el ciclista como la estructura consideran que la mejor decisión es centrar los esfuerzos en afrontar con garantías la parte final de una temporada en la que Romeo ha vuelto a confirmar su enorme progresión.