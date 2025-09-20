Contrarreloj de los Mundiales de Ciclismo de Ruanda 2025: horario, perfil, recorrido y dónde ver por TV y online con Pogacar y Evenepoel

Los Mundiales de Ciclismo de Ruanda, los primeros en la historia en el continente africano, dan su esperado pistoletazo de salida en categoría masculina este domingo 21 de septiembre con la disputa de la contrarreloj élite, que se disputará íntegramente en Kigali.

Con 40,6 kilómetros de recorrido y un desnivel medio de 680 metros, el perfil quebrado de la contrarreloj de Kigali dibuja un escenario ideal para los 'cronoescaladores', que pueden marcar la diferencia en las cuatro cotas que figuran en el recorrido.

Tadej Pogacar, campeón del mundo en ruta, doblará esfuerzos en Ruanda y también participará en la 'crono', lo que le sitúa como principal opositor de un Remco Evenepoel que ambiciona la triple corona después de conquistar la modalidad en 2023 y 2024. Más allá de los dos titanes, nombres como Jay Vine, Luke Plapp o el español Iván Romeo, campeón del mundo sub-23 de contrarreloj, prometen dar guerra.

Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la contrarreloj élite masculina de los Mundiales de Ciclismo de Ruanda 2025 por televisión y online.

¿Cuál es el perfil de la contrarreloj de los Mundiales de Ciclismo de Ruanda?

El perfil de la contrarreloj masculina del Mundial de ciclismo / UCI

¿A qué hora empieza la contrarreloj de los Mundiales de Ciclismo de Ruanda?

Horario de primera salida : 13:45 horas (CET).

: 13:45 horas (CET). Horario aproximado de última llegada: 16:50 horas (CET).

¿Dónde ver por TV la contrarreloj de los Mundiales de Ciclismo de Ruanda?

En España, la contrarreloj élite y el resto de pruebas que componen los Mundiales de Ciclismo de Ruanda 2025 se podrán ver en abierto por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play.

Otras opciones alternativas son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, que emitirán cada jornada en directo y bajo demanda.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de ciclismo histórico que se disputa en Ruanda con los resúmenes y declaraciones de los protagonistas.