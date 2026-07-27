Alberto Contador se rinde ante la superioridad de Pogacar: "Me recuerda a cuando yo era profesional y salía con mis amigos el domingo"

Tadej Pogacar volvió a reinar en el Tour de Francia. El jefe de filas del UAE Team se apuntó su quinta victoria en la ronda gala después de dominar sin oposición durante las tres semanas de competición, desplegando su versión más contundente de siempre para no dar opción alguna a Evenepoel, Seixas y compañía.

A lo largo de los últimos años Pogacar había acostumbrado al espectador a exhibiciones fuera de lo normal, pero nada comparado con lo de 2026. Desde su ataque en el Tourmalet en la sexta etapa, el 'Pequeño Príncipe' dejó claro que nada ni nadie podría hacer que se le escapase la victoria, y terminó cruzando la meta en los Campos Elíseos de Paris a unos insultantes +6:26 de su más inmediato perseguidor, el medallista olímpico Remco Evenepoel.

Incluso Alberto Contador, dos veces ganador del Tour de Francia y protagonista en algunas grandes gestas, quedó impresionado con el nivel exhibido por Pogacar en la presente edición de la 'Grande Boucle'. El legendario ciclista español, ahora analista en Eurosport, no tuvo reparos en rendirse ante el gran jerarca del pelotón en los últimos años.

Tadej Pogacar, en París, en la salida de la última etapa del Tour. / ASO / THOMAS MAHEUX

"Estamos hablando del mejor corredor de la historia, así de sencillo. En el Tour no ha fallado ni dado sensación de debilidad en ningún momento, encima siendo un gregario más cuando su equipo lo ha necesitado. Lo único que nos queda es seguir disfrutando de él", valoró Contador sobre la exhibición de Pogacar en el Alpe d'Huez.

Sobre el debate de si el dominio de Pogacar quita emoción a la competición, el exciclista esgrimió una postura muy clara. "Al final se puede mirar de dos formas. O 'que aburrimiento que gana siempre' o decir 'oye, que bien que estoy viendo en tiempo real al más grande de la historia'. Sigue haciendo cosas diferentes ya no solo por el número de victorias, sino por como las consigue. La del Alpe d'Huez fue espectacular, pero nos remontamos a cualquier otra y es exactamente igual. No sabemos cuantos años va a continuar a este nivel, pero ahora mismo está a otro nivel".

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Para ejemplificar la superioridad del cinco veces ganador del Tour de Francia, Contador recurrió a una curiosa comparación. "A mi me recuerda a cuando yo estaba en activo y salía con mis amigos, que eran aficionados, un domingo. Es impresionante el nivel que tiene".