Contador se rinde ante la gran esperanza del ciclismo español: "Es lo que tiene que tener un ganador"

El Tour de Francia 2025 cerró el telón el pasado domingo 27 de julio con una participación discreta de los ciclistas españoles. Si bien es cierto que no había grandes esperanzas antes del inicio de la competición, los abandonos de dos primeras espadas como Carlos Rodríguez y Enric Mas terminaron empeorando los pronósticos.

Hasta su abandono en la etapa 18 por una fractura de pelvis fruto de una caída en la etapa anterior, Carlos Rodríguez ocupaba la décima posición en la clasificación general. Peor fue el papel de Enric Mas, cuyo objetivo inicial de subir al podio rápidamente tuvo que ser cambiado por el de ganar una etapa. El balear estuvo cerca de conseguirlo en el Mont Ventoux, pero se vació en el tramo final y terminó retirándose de la competición dos días después.

Sin los líderes de Ineos y Movistar, el español mejor situado en la general fue Cristián Rodríguez. El del Arkea terminó en la 20ª posición a +1:36:15 de Pogacar, certificando una de las peores actuaciones del ciclismo nacional en una Gran Vuelta de los últimos tiempos.

Desde que Alberto Contador se subiese a lo más alto del podio del Giro de Italia en 2015, hace ya una década, ningún ciclista español ha vuelto a conquistar una 'Grande'. Sin embargo, hay motivos para ser optimista, y el propio Contador apunta directamente a uno de los nombres que está llamado a hacer grandes cosas en el futuro.

El elegido del último gran ciclista nacional no es otro que Iván Romeo, del Movistar Team. El vallisoletano viene de protagonizar un papel más que digno en su primer Tour, y sólo una inoportuna caída pudo privarle de una victoria de etapa que parecía más que encarrilada.

"Tiene unas cualidades de rodador espectacular. Tiene esa visión en el ciclismo que la tienes o no la tienes. No sabremos si habría conseguido la victoria (sufrió un accidente en el 20ª etapa) pero le quedan muchas cosas grandes por hacer en este deporte", analizó Contador tras aquel fatídico día.

Pero no son sólo las condiciones físicas las que hacen de Iván Romeo uno de los proyectos más ilusionantes, también su actitud. "Yo creo que Iván Romeo reúne ambas, tiene actitud y talento. Cuando tienes un cabreo monumental cuando no has podido ganar y no has podido rematar, esa es la actitud, eso es lo que tiene que tener un ganador, un corredor con ganas de conseguir objetivos y de conseguir grandes cosas", asevera Contador.

Iván Romeo, con el jersey amarillo / MOVISTAR TEAM

Con apenas 21 años, Iván Romeo ya ha demostrado ser capaz de competir con cualquiera. Hace apenas unos meses, en la prestigiosa Dauphiné, el del Movistar llegó a lucir el maillot amarillo en una edición que contaba con la presencia de Pogacar, Vingegaard, Evenepoel y Van der Poel.

Entre los logros del vallisoletano en su incipiente carrera también destaca la conquista del Campeonato de España en Granada, que le permitió lucir el maillot de campeón nacional durante la presente edición del Tour. Además, ya había triunfado en Valencia y ofrecido una muy buena versión en el UAE Tour.