El consejo de Merckx a Pogacar para ganar a Van der Poel en la Milán-San Remo: "Podría ser un buen momento para atacar"

Tadej Pogacar se prepara para afrontar uno de sus grandes desafíos de la temporada. El jefe de filas volverá a salir a escena este sábado 21 de marzo en la Milán-San Remo, una de las pocas grandes carreras que hasta la fecha se le resiste, con el firme objetivo de tachar de una vez por todas una de sus asignaturas pendientes más recurrentes.

Son ya varias las ediciones en las que Pogacar intenta conquistar la 'Classicissima' sin éxito, y esta edición tampoco parte como favorito. Mathieu van der Poel, su gran némesis en los monumentos y dos veces campeón de la Milán - San Remo, parte con ventaja en el decisivo tramo final por sus condiciones físicas, lo que ha llevado al esloveno a explorar diferentes alternativas para intentar llevarse el primer Monumento del año.

El plan de Pogacar pasa por lanzar un ataque en la Cipressa, aunque Eddy Merckx no termina de ver clara esta estrategia. En una entrevista para la Gazzeta dello Sport, el legendario ciclista lanzó un consejo al jefe de filas del UAE Team. "Debe atacar en el Poggio. En La Cipressa se puede ir en solitario, pero el año pasado le siguieron Van der Poel y Ganna".

Pogacar y Van der Poel, en la anterior edición de la Milán-San Remo / Cor Vos

En opinión de Merckx, voz autorizada cuando hablamos de la Milán-San Remo tal como atestiguan sus siete victorias en la prueba, opinó que las opciones de Pogacar pasan por atacar en el Poggio. "Este podría ser un buen momento para Pogacar si ataca en el momento oportuno, pero el Van der Poel que vimos en la Tirreno-Adriático, gracias a sus dos victorias de etapa, no será fácil de vencer. Todo lo contrario".

Sobre las posibilidades de Pogacar de imponerse a Van der Poel en el sprint final de San Remo, el considerado por muchos como el mejor ciclista de la historia se mostró categórico: "Tadej debe dejarlo atrás antes, porque después de 300 kilómetros en la Vía Roma, si aún estuvieran juntos... el favorito sería Mathieu. La larga distancia podría ser una aliada del holandés".

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Para acabar, Merckx fue preguntado por la eterna comparación entre él y Pogacar. A pesar de encontrar similitudes en lo contundente de sus victorias, el belga considera que es muy difícil que algún día pueda igualar su palmarés. "Bueno, ya veremos. Depende de cuándo se retire y si comienza la serie el sábado, pero digamos que es poco probable que lo logre".