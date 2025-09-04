El conflicto en La Vuelta: piden que "Israel plegue", pero el equipo llegará "hasta el final"

La Vuelta continúa su curso en medio de una serie de protestas y manifestaciones generadas por la participación del equipo israelí Israel-Premier Tech en la competición. Unas circunstancias que están impidiendo el transcurso de la carrera con normalidad.

Una situación que está llegando al límite poniendo en riesgo la seguridad de los asistentes y los corredores. Sobre todo ayer en Bilbao se produjeron los momentos más tensos, hasta tal punto que la organización ha pedido al equipo de Israel que abandone la prueba. Kiko García, director técnico de La Vuelta, explicó que, aunque la dirección no puede echar al equipo por reglamento, les han invitado a irse. "El propio equipo de Israel es quien se tiene que dar cuenta de que estando aquí no facilita la seguridad nadie, pero nosotros no podemos tomar esa decisión, la tienen que tomar ellos o alguien de más arriba. La solución es que plegue", declaraba García a la SER.

Con 'este alguien de más arriba' el director técnico se refería Real Federación Española de Ciclismo, que tampoco tiene ninguna intención de echar a nadie. De hecho ha contemplado las protestas, pero ha pedido que no se confunda lo político con lo deportivo.

Esta petición a marcharse, no ha signifcado nada para el equipo israelí, quien ha hecho caso omiso. El director del equipo hebreo, Óscar Guerrero, ha dicho en Rac1 que no piensan irse a ningún lado. "No vamos a irnos de la carrera, si le damos la razón a los que están protestando, la siguiente semana en La Vuelta Inglaterra, ¿qué hacemos? Estamos en la misma situación. Ahora vamos a ir a China, Japón, Croacia, Francia o Bélgica. ¿Qué hacemos entonces? ¿Paramos al equipo?, y ¿qué pasa con las 180 familias que están comiendo de ello?", sentenciaba Guerrero. "Hemos venido a competir y hoy participaremos de la etapa. Lo estamos haciendo bien, hace mucho tiempo que nos estamos preparando para la Vuelta. Si depende de nosotros, llegaremos hasta el final".

“Respetamos y entendemos las protestas, pero no estamos a favor de la agresividad contra los corredores y contra el equipo. Entiendo y los respeto, pero me gustaría que se pusieran en nuestra piel", continuó. "No es nada fácil. Lo estamos pasando mal y cuesta mucho mantener a los corredores motivados. Sentimos inseguridad y miedo".

Y ha añadido que hacerlo sería imprudente: "Marcaría un precedente peligroso y habría fuerza para que marcháramos de otras ciudades. Hay que separar deporte y política".

El Premier Tech no ha recogido el guante y asegura que no piensan irse a ningún lugar porque retirarse supondría establecer un precedente muy peligroso. No obstante, las protestas contra este equipo ya vienen de muy lejos. La semana pasada en Figueres, un grupo de manifestantes les intentó cerrar el paso en una contrarreloj por equipos. Una situación que el director general de La Vuelta, Javier Guillén, calificó como la primera protesta significativa contra el equipo de Israel y la atribuyó como un acto de violencia.

A su llegada al País Vasco, la situación se tensó mucho más. Numerosos manifestantes se concentraron con banderas de palestina en el centro de Bilbao y provocaron momentos de gran tensión que obligaron a los organizadores de La Vuelta a suspender la jornada a 3 km de la línea de la meta. No hubo ganador y los tiempos por la clasificación general fueron los que se recogieron en el punto en que se canceló la carrera.

No solo protestan los activistas o los simpatizantes con la causa, sino que el Sindicato de la Ertzaintza ha cargado contra el Gobierno Vasco por diferentes motivos. En primer lugar, ha calificado de caos organizativo el operativo diseñado por la etapa de ayer, que comenzaba y terminaba en Bilbao. Y en segundo lugar, ha pedido responsabilidades por dotar a los agentes de medios antidisturbios en un evento donde había tanta gente, un hecho que han considerado de muy grave.

Los ideales del fundador: el problema

La indignación de muchos por este equipo tiene origen en sus ideales y valores con los que está afín su fundador. El equipo ciclista es propiedad del empresario Sylvan Adams, quien tiene una relación con el gobierno del presidente israelí Benjamin Netanyahu. Además, es un empresario irsaelí de origen canadiense que recibe una cantidad de dinero por parte del organismo que se encarga del turismo en Israel.

Desde que fundó el equipo en 2015, lo ha utilizado como una plataforma para proyectar una imagen positiva del país. Gracias a su relación con el gobierno de Netanyahu, pudo financiar la salida del Giro de Italia desde Jerusalén a 2018, además de impulsar otros eventos internacionales. El magnate se ha definido muchas veces como un orgulloso sionista y ha defendido las acciones de Israel hacia Gaza, calificándolas de operaciones estratégicas.

Un cóctel de tensiones que se ha convertido en un episodio insólito de mucha presión entre todos los implicados. De momento, el equipo no ha hecho ninguna declaración al respecto, pero la organización sigue preocupada por la seguridad y el bienestar de todos.