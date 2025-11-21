La confesión de Ciccone que hace a Ayuso aún más líder del Lidl-Trek: “No saldré a por la general”

La temporada ciclista aún no ha echado a rodar, pero Juan Ayuso se siente más líder del Lidl-Trek que cuando se anunció su fichaje por el Lidl-Trek. El movimiento del alicantino desde el UAE Team se entendió como un cambio de liderazgo y Mattias Skjelmose, uno de los 'gallos' del equipo estadounidense, no tardó en alzar la voz para imponer su jerarquía.

“Me han dicho durante años que construirían el equipo alrededor de mí y que traerían gregarios. No creo que Ayuso venga con ese rol. Si ya tuvo problemas ayudando a Pogacar, no sé si querrá ayudarme a mí", manifestó abiertamente Skjelmose. La chispa no tardó en saltar, y el director deportivo Kim Andersen se vio obligado a intervenir públicamente para asegurar que todo estaba arreglado entre ambos corredores.

Una vez dado carpetazo al 'expediente Skjelmose' parecía que el siguiente frente abierto de Ayuso sería Giulio Ciccone. Sin embargo, el Lidl-Trek respira tranquilo al saber que no habrá duelo de egos entre dos de sus grandes estrellas, pues el propio italiano se ha encargado de asegurar que dará un paso al lado en las Grandes Vueltas.

"En 2026 correré el Giro de Italia y el Tour de Francia, pero lo digo ya: carrera por etapas que haga, carrera en la que no saldré a por la general", confesó en una entrevista para la Gazzetta dello Sport. El italiano prioriza explotar sus principales virtudes y ayudar al equipo antes que desgastarse en una carrera de tres semanas. "Voy a salir a por etapas y a hacer lo que se me da mejor: atacar de lejos, ganar grandes etapas de montaña y, ojalá, vestir la Maglia Rosa que me falta. Quiero disfrutar las carreras y salir a divertirme", aseveró.

Giulio Ciccone y el Lidl Trek, antes de una etapa del Giro de Italia 2025 / EFE

La figura del Lidl-Trek aprovechó la entrevista para hacer una valoración de su último año de competición. "Mi temporada ha sido muy buena; siempre hay altibajos, y la caída del Giro me obligó a retirarme el día antes de la alta montaña, pero acabo contento".

Este paso al lado de Ciccone otorga a Juan Ayuso aún más fuerza dentro del equipo, y se le presupone un papel protagónico en las Grandes Vueltas. El alicantino pasará a estar a la eterna sombra de Tadej Pogacar a contar con una escolta de lujo en busca de su primera victoria en la general del Giro, el Tour o La Vuelta.