Comunicado oficial de la UCI: Oier Lazkano, suspendido por posible dopaje

La Unión Ciclista Internacional (UCI) anunció este jueves la suspensión provisional del ciclista español Oier Lazkano López, de conformidad con el Reglamento Antidopaje de la UCI, debido a anomalías inexplicables en su Pasaporte Biológico del Atleta (*) durante los años 2022, 2023 y 2024. Tras el anuncio, el organismo avanzó que no emitirá más comentarios mientras el procedimiento esté en curso.

En el comunicado, el organismo internacional aclaró también que el Pasaporte Biológico del Atleta (PBA) es un registro electrónico individual de cada ciclista, en el que se recopilan los resultados de todos los controles antidopaje realizados en el marco del programa PBA durante un período determinado.

La Agencia Internacional de Control (AIC), entidad independiente a la que la UCI delegó su programa antidopaje, conservando la responsabilidad de la gestión de los resultados y el enjuiciamiento de las infracciones del reglamento antidopaje, gestiona el programa PBA en colaboración con la Unidad de Gestión del Pasaporte del Atleta (UGPA) de Lausana, Suiza (la UGPA de Lausana está asociada al Laboratorio de Lausana, acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje). Los casos de antecedentes biológicos de atletas se procesan en base a la opinión de un panel de expertos independiente de la APMU.

En los cursos a los que se refiere el comunicado de la UCI, Oier Lazkano militaba en las filas de Movistar, procedente del Caja Rural Seguros RGA, donde compitió durante tres temporadas. El curso pasado firmó por el ilusionante Red Bull - Bora de Primoz Roglic aunque su desempeño en la escuadra