Comunicado oficial del Israel Premier Tech tras las masivas protestas en La Vuelta

La Vuelta a España ha presenciado un auténtico caos con las masivas protestas en contra de la participación del equipo Israel Premier-Tech. Los manifestantes propalestinos impidieron que el pelotón llegara a la meta y la organización dictaminó que la jornada quedara exenta de ganador por la situación vivida.

Las protestas contra la presencia del equipo Premier-Tech en La Vuelta suceden en un momento de presión internacional contra la incursión militar de Israel en Gaza, en la que cerca de 64.000 personas han muerto, entre ellos más de 17.000 niños. Con mensajes de "Stop genocidio" o "Palestina libre", los manifestantes han interrumpido el recorrido para posicionarse contra el equipo que representa al país hebreo.

Las reacciones no tardaron en llegar, y la última ha sido la del propio equipo Israel Premier-Tech. En un comunicado compartido por las redes sociales, el equipo israelí señaló que son "un equipo ciclista profesional" y, por lo tanto, siguen "comprometidos a competir en la Vuelta a España".

En ese sentido, Óscar Guerrero, director del Israel Premier-Tech, defendió esta postura en declaraciones a la Cadena SER. "No nos vamos a retirar voluntariamente de La Vuelta. Sé que lo más fácil para otros equipos sería que estuviéramos en casa. El equipo no se va a retirar porque sería un precedente para otras situaciones y otras causas", apuntó.

El comunicado del Israel – Premier Tech

Israel – Premier Tech es un equipo ciclista profesional. Como tal, el equipo sigue comprometido a competir en la Vuelta a España. Cualquier otro curso de acción establece un precedente peligroso en el deporte del ciclismo, no solo para Israel – Premier Tech, sino para todos los equipos. Israel – Premier Tech ha expresado en repetidas ocasiones su respeto por el derecho de todos a protestar, siempre que esas protestas se mantengan pacíficas y no comprometan la seguridad del pelotón. La organización de la Vuelta a España y la policía están haciendo todo lo que está en su poder para crear un entorno seguro y, por ello, el equipo está especialmente agradecido. Sin embargo, el comportamiento de los manifestantes en Bilbao hoy no solo fue peligroso, sino contraproducente para su causa y privó a los aficionados vascos al ciclismo, algunos de los mejores del mundo, de la llegada de etapa que merecían.

Agradecemos a los organizadores de la carrera y a la UCI por su continuo apoyo y cooperación, así como a los equipos y corredores que han expresado su apoyo tanto pública como privadamente y, por supuesto, a nuestros aficionados.