¿De qué color son los maillots de la Vuelta a España? Este es su significado

Los maillots de las carreras ciclistas son parte importante de las mismas, pues tienen su significado y permiten situar en carrera a los ciclistas portadores, ya que son grandes protagonistas de la acción. Cada carrera tiene sus colores, especialmente el del líder de la clasificacion general: el del Tour es amarillo, el del Giro es rosa y el de la Vuelta es rojo. Todos ellos tienen su historia y un 'por qué' detrás, y vamos a conocer el de los cuatro maillots de la Vuelta a España: general, regularidad, montaña y joven.

¿Qué significa el color del maillot de líder de la Vuelta?

El maillot rojo es el más prestigioso de todos, otorgado al líder de la clasificación general. Fue introducido en 2010, reemplazando al maillot dorado que se utilizaba anteriormente para diferenciarse del amarillo del Tour de Francia. En sus primeras ediciones, la Vuelta no contaba con un maillot distintivo para el líder de la carrera. El maillot del líder general ha cambiado de colores varias veces. Originalmente era naranja, pasó por blanco y amarillo antes de establecerse en el dorado y finalmente en el rojo actual. El rojo simboliza la pasión y la fuerza, características que deben tener los ciclistas que aspiran a ganar la Vuelta.

El maillot rojo de líder de la Vuelta / Santini

¿Qué significa el color del maillot de los puntos de la regularidad?

El maillot verde se otorga al líder de la clasificación por puntos, generalmente dominada por los sprinters. Introducido por primera vez en 1955, este maillot ha pasado por varios colores (blanco y naranja) antes de establecerse en el verde actual. Representa la consistencia y velocidad de los ciclistas en los sprints intermedios y finales de etapa.

El maillot verde del líder de la clasificación de los puntos de la Vuelta / Santini

¿Qué significa el color del maillot de los puntos de la montaña?

Este maillot blanco con lunares azules es para el líder de la clasificación de la montaña. Los ciclistas que buscan este maillot son expertos escaladores que suman puntos en las cumbres más altas y exigentes de la carrera. Fue introducido en 2010, emulando el diseño de lunares del Tour de Francia, pero con la variante de ser azul en lugar de rojo. Este maillot destaca a los ciclistas que mejor manejan las etapas montañosas, demostrando su destreza en las alturas.

El maillot de lunares del líder de la montaña de la Vuelta / Santini

¿Qué significa el color del maillot de mejor joven?

El maillot blanco identifica al mejor joven de la Vuelta, el ciclista menor de 25 años mejor clasificado en la general. Este maillot fue reintroducido en 2019, después de haber sido usado intermitentemente en otras ediciones. Representa la versatilidad y el rendimiento constante del ciclista en todas las facetas de la carrera.