La Colnago C68 Rossa: La bicicleta oficial de La Vuelta que vale más que un coche

La Vuelta 2025 será especial. La gran ronda española cumplirá 90 años y por primera vez en su historia partirá desde la ciudad italiana de Turín. Para conmemorar esta doble efeméride, la firma italiana Colnago ha presentado un modelo exclusivo que ya está dando que hablar en el mundo del ciclismo y más allá: la C68 Rossa, una joya sobre ruedas cuyo precio alcanza los 22.000 euros, más que el de muchos coches nuevos en España.

Un tributo en rojo al espíritu de La Vuelta

Colnago, socio oficial de La Vuelta, ha querido rendir homenaje tanto a España como a Italia a través de esta bicicleta única. El color rojo, símbolo por excelencia de la carrera, domina toda la estética del modelo como metáfora de pasión, calor y esfuerzo. A ello se suma un elemento compartido por la cultura española y la ciudad de Turín: el toro. El animal, presente en el diseño de la bicicleta, representa orgullo, fuerza y espíritu combativo, valores que definen a los corredores que se lanzan a por la gloria en las carreteras de La Vuelta.

Colnago C68 Rossa / Colnago

Una trilogía de lujo ciclista

La C68 Rossa completa la trilogía de bicicletas icónicas que Colnago ha dedicado a las tres grandes vueltas. Tras el Gioiello del Giro de Italia 2023 y la Fleur-de-Lys para el Tour de Francia 2024, llega ahora el turno de La Vuelta. Y lo hace con un modelo aún más exclusivo: solo 90 unidades numeradas saldrán al mercado, tantas como años cumple la ronda española.

Cada bicicleta lleva su número grabado en la horquilla y se entrega con un volumen artístico que guía al comprador en un viaje visual por Turín y España, mostrando los paisajes que inspiraron su diseño.

50 horas de trabajo artesanal

Lejos de la producción en serie, la C68 Rossa es una obra de artesanía. Cada unidad se fabrica a mano en la factoría de Cambiago, cuna de Colnago, con un proceso que requiere unas 50 horas de trabajo especializado. El cuadro modular, hecho en fibra de carbono con la tradicional técnica de tubos y uniones, garantiza una experiencia de conducción única: fluida, reactiva y fiel al estilo Colnago.

La firma italiana, con más de 70 años de historia, ha convertido este modelo en una síntesis de su legado y de la pasión ciclista que encarna La Vuelta.

Colnago C68 Rossa / Colnago

Más cara que un coche nuevo

El gran titular está en el precio. Los 22.000 euros que cuesta la C68 Rossa superan de largo el valor de muchos coches de gama media en el mercado español. Es un desembolso reservado a coleccionistas, apasionados del ciclismo de lujo y quienes buscan una pieza irrepetible tanto para usar como para exhibir.

No es la primera vez que Colnago pone en el mercado un modelo de estas características, pero el contexto de La Vuelta 2025 y su limitado número de unidades convierten a la C68 Rossa en uno de los objetos más codiciados del año en el mundo del ciclismo.

Un símbolo de La Vuelta 2025

El 23 de agosto, cuando los corredores partan de Turín para iniciar el camino hacia Madrid, la C68 Rossa será mucho más que una bicicleta oficial. Será el símbolo de una carrera que une a España e Italia bajo un mismo espíritu: el del esfuerzo, la resistencia y la pasión por el ciclismo.

Con solo 90 unidades disponibles y un precio que la sitúa en la élite del mercado, la bicicleta oficial de La Vuelta 2025 ya está escrita en mayúsculas en la historia del ciclismo y en la lista de deseos de los coleccionistas más exclusivos.