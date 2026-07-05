Collboni, exultante tras el paso del Tour por Barcelona: "Es el acontecimiento más grande después de los Juegos Olímpicos del 92"

Después de dos días de intensas emociones, el Tour de Francia 2026 se despide de Barcelona. La Ciudad Condal se convirtió en la capital del ciclismo durante el fin de semana con la disputa de las dos primeras etapas de la 'Grande Boucle', que este lunes se adentra en Francia tras el pistoletazo de salida de la tercera etapa en Granollers.

Una vez finalizada la acción en Barcelona, que vibró con la victoria de Isaac del Toro en Montjuïc como broche final de la experiencia, Jaume Collboni quiso valorar todo lo vivido en los últimos días. "Estamos contentos, exultantes, por el éxito de participación. Ha sido el acontecimiento deportivo más grande desde los Juegos Olímpicos de 1992", expresó el alcalde de la ciudad.

Desde la presentación por equipos del pasado jueves 2 de julio hasta las tres vueltas al icónico circuito de Montjuïc, Barcelona ha brindado un espectacular telón de fondo a la competición ciclista más grande del mundo. "Hemos podido ofrecerlo todo: el litoral, paisajes. muy diversos... y Montjuïc ha sido la guinda perfecta de la segunda etapa".

Etapa 2 Tour de Francia 2026: Tarragona - Barcelona / Agencias

Un éxito sin paliativos

Recibir a un gigante como el Tour de Francia requiere de un esfuerzo titánico a nivel logístico, asumiendo que durante unos días el movimiento por Barcelona quedará profundamente restringido. En este sentido, Collboni quiso agradecer la paciencia a la ciudadanía. "La ciudad lo ha conseguido, lo hemos vuelto a hacer".

Fotografía del pasado 1 de julio, en la que puede verse al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (i), y al director general del Tour de Francia, Christian Prudhomme (d). EFE/ Quique Garcia / Quique García / EFE

El éxito del Tour de Francia queda reflejado en los datos de asistencia en cada uno de los días clave: desde las 50.000 personas que acudieron a la presentación a las 120.000 que se repartieron a lo largo de Barcelona para seguir la contrarreloj por equipos. "Hay mucha afición por el ciclismo y queremos fomentarla".

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Al ser preguntado por las nuevas ambiciones de la ciudad como sede de otro gran evento deportivo, Collboni quiso hacer un llamamiento a la calma. "Tenemos que digerir primero los éxitos de Tour, pero estamos preparados".