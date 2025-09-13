CICLISMO
Así está la clasificación de la Vuelta a España 2025 antes de la última etapa
Jonas Vingegaard gana la etapa de la Vuelta de hoy en la Bola del Mundo y acaricia su primera Vuelta a España
Jonas Vingegaard gana la vigésima etapa de La Vuelta a España 2025 con final en la Bola del Mundo - Puerto de Navacerrada y sigue como líder de la clasificación general, acariciando su primera Vuelta a España.
El ciclista del Visma - Lease a Bike se impuso, por delante de su compañero Sepp Kuss y del australiano Jai Hindley.
Por lo que respecta a la general, Jonas Vingegaard llega con 01:16 ventaja sobre Joao Almeida antes de la última etapa en Madrid. El británico Pidcock, más lejos, ocupa la tercera posición a 03:11 del danés.
Respecto al desempeño de los ciclistas españoles, Abel Balderstone Roumens (Caja Rural) se coloca como el mejor situado en la general, decimotercero a 28'07" del líder Vingegaard, mientras que, decimocuarto, a +30:30, le sigue su compañero en el Caja Rural, Jaume Guardeño.
Así queda la clasificación de la etapa 20 de la Vuelta a España
- Jonas Vingegaard – Visma - Lease a Bike – 3:56:23 (+10")
- Sepp Kuss – Visma - Lease a Bike – +0:11 (+6'')
- Jai Hindley – Red Bull - BORA - Hansgrohe – +0:13 (+4'')
- Tom Pidcock – Q36.5 Pro Cycling Team – +0:18
- Joao Almeida – UAE Team Emirates XRG – +0:22
- Matthew Riccitello – Israel - Premier Tech – +0:24
- Jay Vine – UAE Team Emirates XRG – +0:47
- Giulio Ciccone – Lidl-Trek – +1:11
- Junior Lecerf – Soudal Quick-Step – +1:22
- Xavier Finlay Pickering – Bahrain - Victorious – +1:30
¿Cómo está la clasificación general de La Vuelta?
- Jonas Vingegaard – Team Visma | Lease a Bike – 72h53:57
- João Almeida – UAE Team Emirates – 1:16
- Thomas Pidcock – Q36.5 Pro Cycling Team – 3:11
- Jai Hindley – Red Bull - BORA - hansgrohe – 3:41
- Matthew Riccitello – Israel - Premier Tech – 5:55
- Giulio Pellizzari – Red Bull - BORA - Hansgrohe – 7:23
- Sepp Kuss – Visma - Lease a Bike – 7:45
- Felix Gall – Decathlon AG2R La Mondiale Team – 7:50
- Torstein Træen – Bahrain - Victorious – 9:48
- Matteo Jorgenson – Team Visma | Lease a Bike – 12:16
- Junior Lecerf – Soudal Quick-Step – 14:00
- Harold Tejada – XDS Astana Team – 21:31
- Abel Balderstone – Caja Rural - Seguros RGA – 28:07
- Jaume Guardeño – Caja Rural - Seguros RGA – 30:30
- Santiago Buitrago – Bahrain - Victorious – 45:38
Cada día, tras cada una de las 21 etapas que conforman la ronda española, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la Vuelta a España 2025 con los resultados de los principales aspirantes al maillot rojo, además de los españoles mejor clasificados.
El recorrido de la Vuelta a España 2025 abarca un total de 3.151 kilómetros repartidos en las tradicionales 21 etapas. A lo largo de las tres semanas de competición, el pelotón recorrerá las carreteras de Italia, Francia, Andorra y España antes de la llegada triunfal en Madrid, que pondrá el broche de oro a la 90ª edición de la tercera 'Grande' del calendario ciclista.
Las 21 etapas que dan forma a la presente edición de La Vuelta presentan perfiles de todo tipo, con cinco etapas llanas (una de ellas con final en alto), siete de media montaña, seis de montaña, una ondulada y dos contrarrelojes, una por equipos y otra individual.
¿Quiénes son los últimos campeones de la Vuelta a España?
2024 - Primoz Roglic (ESL)
2023 - Sepp Kuss (EEUU)
2022 - Remco Evenepoel (BEL)
2021 - Primoz Roglic (ESL)
2020 - Primoz Roglic (ESL)
¿Dónde ver gratis por TV La Vuelta a España 2025?
En España, cada una de las 21 etapas que componen la Vuelta a España 2025 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE (La 1, La 2, Teledeporte y RTVE Play).
Otra opción alternativa para seguir La Vuelta online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas de la Vuelta a España 2025 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.
