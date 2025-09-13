Así está la clasificación de la Vuelta a España 2025 antes de la última etapa

Jonas Vingegaard gana la vigésima etapa de La Vuelta a España 2025 con final en la Bola del Mundo - Puerto de Navacerrada y sigue como líder de la clasificación general, acariciando su primera Vuelta a España.

El ciclista del Visma - Lease a Bike se impuso, por delante de su compañero Sepp Kuss y del australiano Jai Hindley.

Por lo que respecta a la general, Jonas Vingegaard llega con 01:16 ventaja sobre Joao Almeida antes de la última etapa en Madrid. El británico Pidcock, más lejos, ocupa la tercera posición a 03:11 del danés.

Respecto al desempeño de los ciclistas españoles, Abel Balderstone Roumens (Caja Rural) se coloca como el mejor situado en la general, decimotercero a 28'07" del líder Vingegaard, mientras que, decimocuarto, a +30:30, le sigue su compañero en el Caja Rural, Jaume Guardeño.

Así queda la clasificación de la etapa 20 de la Vuelta a España

Jonas Vingegaard – Visma - Lease a Bike – 3:56:23 (+10") Sepp Kuss – Visma - Lease a Bike – +0:11 (+6'') Jai Hindley – Red Bull - BORA - Hansgrohe – +0:13 (+4'') Tom Pidcock – Q36.5 Pro Cycling Team – +0:18 Joao Almeida – UAE Team Emirates XRG – +0:22 Matthew Riccitello – Israel - Premier Tech – +0:24 Jay Vine – UAE Team Emirates XRG – +0:47 Giulio Ciccone – Lidl-Trek – +1:11 Junior Lecerf – Soudal Quick-Step – +1:22 Xavier Finlay Pickering – Bahrain - Victorious – +1:30

¿Cómo está la clasificación general de La Vuelta?

Jonas Vingegaard – Team Visma | Lease a Bike – 72h53:57 João Almeida – UAE Team Emirates – 1:16 Thomas Pidcock – Q36.5 Pro Cycling Team – 3:11 Jai Hindley – Red Bull - BORA - hansgrohe – 3:41 Matthew Riccitello – Israel - Premier Tech – 5:55 Giulio Pellizzari – Red Bull - BORA - Hansgrohe – 7:23 Sepp Kuss – Visma - Lease a Bike – 7:45 Felix Gall – Decathlon AG2R La Mondiale Team – 7:50 Torstein Træen – Bahrain - Victorious – 9:48 Matteo Jorgenson – Team Visma | Lease a Bike – 12:16 Junior Lecerf – Soudal Quick-Step – 14:00 Harold Tejada – XDS Astana Team – 21:31 Abel Balderstone – Caja Rural - Seguros RGA – 28:07 Jaume Guardeño – Caja Rural - Seguros RGA – 30:30 Santiago Buitrago – Bahrain - Victorious – 45:38

Cada día, tras cada una de las 21 etapas que conforman la ronda española, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la Vuelta a España 2025 con los resultados de los principales aspirantes al maillot rojo, además de los españoles mejor clasificados.

El recorrido de la Vuelta a España 2025 abarca un total de 3.151 kilómetros repartidos en las tradicionales 21 etapas. A lo largo de las tres semanas de competición, el pelotón recorrerá las carreteras de Italia, Francia, Andorra y España antes de la llegada triunfal en Madrid, que pondrá el broche de oro a la 90ª edición de la tercera 'Grande' del calendario ciclista.

El recorrido de la Vuelta a España 2025 / La Vuelta

Las 21 etapas que dan forma a la presente edición de La Vuelta presentan perfiles de todo tipo, con cinco etapas llanas (una de ellas con final en alto), siete de media montaña, seis de montaña, una ondulada y dos contrarrelojes, una por equipos y otra individual.

¿Quiénes son los últimos campeones de la Vuelta a España?

2024 - Primoz Roglic (ESL) 2023 - Sepp Kuss (EEUU) 2022 - Remco Evenepoel (BEL) 2021 - Primoz Roglic (ESL) 2020 - Primoz Roglic (ESL)

¿Dónde ver gratis por TV La Vuelta a España 2025?

En España, cada una de las 21 etapas que componen la Vuelta a España 2025 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE (La 1, La 2, Teledeporte y RTVE Play).

Otra opción alternativa para seguir La Vuelta online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas de la Vuelta a España 2025 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.