CICLISMO

Así está la clasificación de la Vuelta a España 2025 antes de la última etapa

Jonas Vingegaard gana la etapa de la Vuelta de hoy en la Bola del Mundo y acaricia su primera Vuelta a España

Jonas Vingegaard y Jay Vine, en la Vuelta a España

Jonas Vingegaard y Jay Vine, en la Vuelta a España / EFE

David Boti

David Boti

Barcelona

Jonas Vingegaard gana la vigésima etapa de La Vuelta a España 2025 con final en la Bola del Mundo - Puerto de Navacerrada y sigue como líder de la clasificación general, acariciando su primera Vuelta a España.

El ciclista del Visma - Lease a Bike se impuso, por delante de su compañero Sepp Kuss y del australiano Jai Hindley.

Por lo que respecta a la general, Jonas Vingegaard llega con 01:16 ventaja sobre Joao Almeida antes de la última etapa en Madrid. El británico Pidcock, más lejos, ocupa la tercera posición a 03:11 del danés.

Respecto al desempeño de los ciclistas españoles, Abel Balderstone Roumens (Caja Rural) se coloca como el mejor situado en la general, decimotercero a 28'07" del líder Vingegaard, mientras que, decimocuarto, a +30:30, le sigue su compañero en el Caja Rural, Jaume Guardeño.

Así queda la clasificación de la etapa 20 de la Vuelta a España

  1. Jonas Vingegaard – Visma - Lease a Bike – 3:56:23 (+10")
  2. Sepp Kuss – Visma - Lease a Bike – +0:11 (+6'')
  3. Jai Hindley – Red Bull - BORA - Hansgrohe – +0:13 (+4'')
  4. Tom Pidcock – Q36.5 Pro Cycling Team – +0:18
  5. Joao Almeida – UAE Team Emirates XRG – +0:22
  6. Matthew Riccitello – Israel - Premier Tech – +0:24
  7. Jay Vine – UAE Team Emirates XRG – +0:47
  8. Giulio Ciccone – Lidl-Trek – +1:11
  9. Junior Lecerf – Soudal Quick-Step – +1:22
  10. Xavier Finlay Pickering – Bahrain - Victorious – +1:30

¿Cómo está la clasificación general de La Vuelta?

  1. Jonas Vingegaard – Team Visma | Lease a Bike – 72h53:57
  2. João Almeida – UAE Team Emirates – 1:16
  3. Thomas Pidcock – Q36.5 Pro Cycling Team – 3:11
  4. Jai Hindley – Red Bull - BORA - hansgrohe – 3:41
  5. Matthew Riccitello – Israel - Premier Tech – 5:55
  6. Giulio Pellizzari – Red Bull - BORA - Hansgrohe – 7:23
  7. Sepp Kuss – Visma - Lease a Bike – 7:45
  8. Felix Gall – Decathlon AG2R La Mondiale Team – 7:50
  9. Torstein Træen – Bahrain - Victorious – 9:48
  10. Matteo Jorgenson – Team Visma | Lease a Bike – 12:16
  11. Junior Lecerf – Soudal Quick-Step – 14:00
  12. Harold Tejada – XDS Astana Team – 21:31
  13. Abel Balderstone – Caja Rural - Seguros RGA – 28:07
  14. Jaume Guardeño – Caja Rural - Seguros RGA – 30:30
  15. Santiago Buitrago – Bahrain - Victorious – 45:38

Cada día, tras cada una de las 21 etapas que conforman la ronda española, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la Vuelta a España 2025 con los resultados de los principales aspirantes al maillot rojo, además de los españoles mejor clasificados.

El recorrido de la Vuelta a España 2025 abarca un total de 3.151 kilómetros repartidos en las tradicionales 21 etapas. A lo largo de las tres semanas de competición, el pelotón recorrerá las carreteras de Italia, Francia, Andorra y España antes de la llegada triunfal en Madrid, que pondrá el broche de oro a la 90ª edición de la tercera 'Grande' del calendario ciclista.

El recorrido de la Vuelta a España 2025

El recorrido de la Vuelta a España 2025 / La Vuelta

Las 21 etapas que dan forma a la presente edición de La Vuelta presentan perfiles de todo tipo, con cinco etapas llanas (una de ellas con final en alto), siete de media montaña, seis de montaña, una ondulada y dos contrarrelojes, una por equipos y otra individual.

¿Quiénes son los últimos campeones de la Vuelta a España?

2024 - Primoz Roglic (ESL)

2023 - Sepp Kuss (EEUU)

2022 - Remco Evenepoel (BEL)

2021 - Primoz Roglic (ESL)

2020 - Primoz Roglic (ESL)

¿Dónde ver gratis por TV La Vuelta a España 2025?

En España, cada una de las 21 etapas que componen la Vuelta a España 2025 se podrán ver gratis en abierto a través de los diferentes canales de RTVE (La 1, La 2, Teledeporte y RTVE Play).

Otra opción alternativa para seguir La Vuelta online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas de la Vuelta a España 2025 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.

