Así queda la clasificación de la Vuelta a España 2025 tras el 'hachazo' de Vingegaard en Valdezcaray

Jonas Vingegaard se apunta la victoria en la etapa 9 de la Vuelta a España 2025, lo que le permite recortar distancia respecto a Torstein Traaen al frente de la clasificación general antes de la jornada de descanso.

El danés, del Team Visma, fue el primero en coronar la es estación de esquí de Valdezcaray. Joao Almeida y Jonas Pidcock fueron los siguientes en cruzar la línea de meta

El triunfo de Vingegaard trae consigo algunos movimientos en la clasificación general. Tras una jornada sin cambios en Zaragoza, el ataque del líder del Visma en la última jornada le permite recortar 1:46 al líder Traeen, cuya ventaja respecto al danés se reduce a apenas 37 segundos. Joao Almeida, a +1:15, cierra el podio provisional.

Respecto al desempeño de los ciclistas españoles, Marc Soler sigue siendo el mejor situado en la carrera por el maillot rojo. El del UAE ocupa la duodécima posición de la clasificación a +3:04 del líder Vingegaard, mientras que Raúl García Pierna, decimocuarto a +3:39, le sigue de cerca en este particular ranking.

Fuera del top-20 aparece Mikel Landa, que tras lo acontecido en Valdezcaray cae hasta la 24ª posición y queda a +9:23 de la cabeza. Juan Ayuso, ganador de la etapa 7, se ha dejado ir definitivamente y ya se encuentra a unos insalvables 32:52 minutos.

¿Cómo está la clasificación general de La Vuelta a España tras la etapa 9?

Cada día, tras cada una de las 21 etapas que conforman la ronda española, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la Vuelta a España 2025 con los resultados de los principales aspirantes al maillot rojo, además de los españoles mejor clasificados.

El recorrido de la Vuelta a España 2025 abarca un total de 3.151 kilómetros repartidos en las tradicionales 21 etapas. A lo largo de las tres semanas de competición, el pelotón recorrerá las carreteras de Italia, Francia, Andorra y España antes de la llegada triunfal en Madrid, que pondrá el broche de oro a la 90ª edición de la tercera 'Grande' del calendario ciclista.

El recorrido de la Vuelta a España 2025 / La Vuelta

Las 21 etapas que dan forma a la presente edición de La Vuelta presentan perfiles de todo tipo, con cinco etapas llanas (una de ellas con final en alto), siete de media montaña, seis de montaña, una ondulada y dos contrarrelojes, una por equipos y otra individual.

¿Quiénes son los últimos campeones de la Vuelta a España?

2024 - Primoz Roglic (ESL) 2023 - Sepp Kuss (EEUU) 2022 - Remco Evenepoel (BEL) 2021 - Primoz Roglic (ESL) 2020 - Primoz Roglic (ESL)

¿Dónde ver gratis por TV La Vuelta a España 2025?

En España, cada una de las 21 etapas que componen la Vuelta a España 2025 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE (La 1, La 2, Teledeporte y RTVE Play).

Otra opción alternativa para seguir La Vuelta online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas de la Vuelta a España 2025 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.